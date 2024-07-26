А вот и первые трудности для Семака. Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»

27 июля на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. И прежде чем делать собственные выводы, познакомимся поближе с ожиданиями и прогнозами букмекеров.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Рубин» — «Зенит» 27 июля 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Зенита» в предстоящем матче 2-го тура РПЛ в Казани можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. При переводе на язык вероятности значение приближается к 60%. Успех «Рубина» оценивается коэффициентом 5.40 — это около 18% вероятности.

Что касается голов, то здесь аналитики не ждут высоких показателей. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу петербуржцев. Такое событие доступно с коэффициентом 6.00 (больше 16% вероятности).

Анализ и прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» (27.07.2024)

Оба клуба начали новый сезон Российской Премьер-Лиги с результативной победы. Казанский «Рубин» в 1-м туре гостил у «Нижнего Новгорода» и выиграл со счётом 4:2. Казанцы ответили на быстрый гол своим быстрым голом, а затем ударно провели вторую половину первого тайма. Хотя по итогу даже меньше владели мячом.

Казанский клуб с Рашидом Рахимовым во главе в прошлом сезоне тоже смотрелся здорово, даже занял восьмое место. Однако забивал не так много — 31 мяч за 30 туров. Даже у вылетевших «Балтики» и «Сочи» голов насчитывалось больше. Вряд ли стоит ждать смелого футбола в атаке и против действующего чемпиона.

«Зенит» пока выглядит хорошо. Выписал 4:2 «Краснодару» в матче за Суперкубок России. Оформил разгромную сухую победу на выезде над самарскими «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ — 4:0. Теперь пожалует к «Рубину» в Казань, который, впрочем, в последние годы слишком часто причиняет неудобства.

Начиная с декабря 2018 года сине-бело-голубые встретились с казанским клубом девять раз. Только пять раз удалось выиграть, а ещё четырежды случались поражения. Любопытно, что последнее в Санкт-Петербурге нанёс именно «Рубин» Рашида Рахимова. То есть теоретически тренер знает, как играть с Сергеем Семаком.

Пока что «Зенит» встречался только с командами, которые действуют в атакующей манере. То есть оставляют много свободных зон. Отсюда по четыре мяча краснодарцам и самарцам. Вот только казанцы не такие, мячом распоряжаются аккуратнее. Едва ли они повторят ошибки предшественников. Скорее всего, сыграют в первую очередь надёжно.

Конечно, «Зенит» — заслуженный фаворит. Состав вместе со скамейкой у него подобрался очень солидный. Какой-то сенсации здесь не ждём. Однако и слишком много голов тоже не предвидится. В качестве ставки заманчиво выглядит комбинированный вариант «гости не проиграют и тотал меньше 2.5 мяча» за 2.10.

Ставка: «Зенит» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.