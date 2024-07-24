«Арсенал» — «Борнмут». Цель Артеты — доминировать и побеждать

25 июля состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Борнмут». Начало игры — в 5:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «вишен» оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Борнмут» 25 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.60.

Анализ и прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут» (25.07.2024)

Для того, чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 25 июля состоится контрольная игра, в которой померяются силами два клуба английской Премьер-лиги — лондонский «Арсенал» и «Борнмут». Стартовый свисток запланирован на 5:30 мск.

Микель Артета создал стабильно претендующую на золотые медали АПЛ команду. Последние два сезона «Арсенал» закончил в шаге от победы в первенстве. Удастся ли «канонирам» в новом розыгрыше чемпионата Англии опередить наотрез отказывающийся проигрывать чемпионскую гонку «Манчестер Сити»?

Каждые сборы «Арсенал» проводит продуктивно. Даже в совсем небольшие перерывы Микель Артета успевает устранить проблемы с недочётами. Его молодая, быстрая, техничная, а также легко обучаемая команда возвращается прекрасно подготовленной и выдаёт длинные серии из результативных побед.

Впечатляет скорость, с которой «канониры» адаптируются и преодолевают трудности. Ярким примером было выступление их лидера Букайо Саки на Евро-2024. Буквально по щелчку он поменял амплуа. С правого вингера на время переквалифицировался в идеального левого защитника.

Сборная Англии на чемпионате Европы в Германии показала очень унылый футбол, но к Букайо Саке и ещё одному ведущему футболисту «Арсенала» — Деклану Райсу — нет никаких вопросов. В новом сезоне они попробуют привести лондонский клуб к победе в чемпионате Англии.

«Борнмут» преследует менее глобальные задачи. Он закрепился в середине турнирной таблицы АПЛ, и хорошо бы новый сезон закончить так же, как предыдущий. «Вишни» финишировали на 12-й строчке. Учитывая их ограниченность в ресурсах, это весьма приличный результат.

Минувший сезон «вишни» начали плохо. Они не выиграли ни одного из девяти первых матчей в первенстве. Андони Ираола — не тот тренер, который быстро налаживает механизмы после изменений. Специалисту требуется время, но зато, когда он наведёт порядок, команда будет показывать качественную игру и сможет добывать хорошие результаты.

К новому сезону Ираола подходит с большим объёмом работы и задач. Клуб летом был активен на трансферном рынке. Тренеру предстоит заняться адаптацией новобранцев. Возможно, последуют даже некоторые перемены в схеме игры.

Поставить на то, что «Арсенал» победит «Борнмут» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. У Микеля Артеты только одна цель — доминировать и побеждать. В контрольных матчах у него к подопечным такие же требования, как в официальных.

«Канониры» выиграли 28 из 38 матчей минувшего розыгрыша АПЛ. За этот период времени они забили 91 гол. У «Борнмута» в обороне надёжность недостаточно хорошая. В прошлом розыгрыше первенства он пропустил 67 мячей, несмотря на старания Ильи Забарного.

Украинский защитник стал основообразующим игроком «вишен». Летом они решили продлить с Забарным контракт до 2028 года. Только вряд ли Илья спасёт от большого количества пропущенных мячей в грядущем матче. Во всех пяти последних очных встречах «канониры» одержали результативные победы.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Борнмут» 25 июля 2024 года

Лондонский «Арсенал» стабильнее «Борнмута». Ему не требуется много времени на то, чтобы привыкнуть к летним изменениям. Тем более их совсем немного. «Вишни» же могут начать новый сезон так же неудачно, как прошлый. У них довольно много обновлений. Сколько времени займёт у только пополнивших состав клуба футболистов адаптация — вопрос, на который нет ответа.

Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 1.5 мяча за 2.16.