«Аякс» — «Войводина». Лига Европы ждёт амстердамцев

У них есть всё для победы в этом матче. Нужно обеспечить хороший задел перед ответной игрой.

25 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Аякс» — «Войводина». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу амстердамцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех «старой дамы» оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги Европы «Аякс» — «Войводина» 25 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Аякс» — «Войводина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.84. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Аякс» — «Войводина» (25.07.2024)

Начинаются Олимпийские игры в Париже, а попутно борьба за выход в групповой этап еврокубков. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 25 июля состоится множество встреч второго квалификационного раунда Лиги Европы. В одной из них на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме местный «Аякс» примет «Войводину».

Минувший сезон стал одним из самых неудачных в истории «Аякса». Он финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, впервые за 17 лет не сумев обыграть главных конкурентов — ПСВ и «Фейеноорд». Летом закономерно последовали перемены. Начались они со смены наставника.

На тренерский мостик встал Франческо Фариоли, в прошлом сезоне руководивший «Ниццей». «Орлята» просто великолепно начали минувший розыгрыш Лиги 1, но надолго им воодушевления не хватило. «Аякс» — клуб совсем другого плана. На него мотивационные качества итальянского специалистам могут оказать куда большее влияние.

Амстердамцы привыкли быть чемпионами и показывать характер на международной арене. Другие результаты для них неприемлемы. Главное — сойтись характерами. Они любят быстрый футбол. Фариоли отдаёт предпочтение более осторожной тактике.

Здоровый прагматизм «Аяксу» определённо не помешает. В 34 встречах минувшего розыгрыша Эредивизии он пропустил 61 мяч, а в восьми матчах Лиги Европы — ещё 15. Хорошо бы при отлаживании игры в обороне сохранить былую результативность.

В минувшем розыгрыше чемпионата Нидерландов амстердамцы забили 74 гола. Три из них были забиты с передач бывшего полузащитника «Ливерпуля» Джордана Хендерсона, бежавшего из Саудовской Аравии в прошлом сезоне. В новом сезоне богатый опыт хавбека станет отличным подспорьем для Фариоли.

«Войводина» — весьма удобный соперник для амстердамцев. Она является одной из самых успешных и титулованных команд чемпионата Сербии, но бóльшая часть трофеев была выиграна командой из Нови-Сада в XX веке.

В последнее время «старая дама» подчистую проигрывает конкуренцию «Партизану» и «Црвене Звезде». Минувший сезон она закончила на четвёртой строчке в турнирной таблице сербской Суперлиги, на целых 14 очков отстав от финишировавшего на третьей позиции ТСЦ.

И, в отличие от лидеров чемпионата, красно-белые полностью провалились в прошлом розыгрыше еврокубков. Они вылетели сразу же, дважды уступив во втором квалификационном раунде Лиги конференций с одинаковым счётом АПОЭЛу.

На что «Войводина» тогда может рассчитывать во встрече с более сильным «Аяксом» в Амстердаме? Заключить пари на то, что подопечные Франческо Фариоли обыграют «старую даму» и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.

В составе клуба из Нови-Сада очень мало качественных игроков. Даже его лидер Деян Зукич оказался не нужен московскому ЦСКА за сравнительно небольшие деньги. Марко Николич заблокировал трансфер футболиста, объяснив своё решение отсутствием прогресса игрока.

Агент Зукича заявил, что статистика говорит об обратном. По его мнению, футболист провёл лучший сезон, забив 12 голов и отдав семь результативных передач во всех турнирах. Только вот бóльшая часть полезных действий была совершена Деяном во встречах с андердогами, и в результате ни в одном турнире клуб, несмотря на его старания, преуспеть не сумел.

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы «Аякс» — «Войводина» 25 июля 2024 года

«Аякс» начинает с чистого листа. Смена тренера призвана помочь ему вернуться на пьедестал в чемпионате Нидерландов и улучшить результаты на международной арене. Дома у амстердамцев есть все шансы всухую обыграть «Войводину». Красно-белые не поспевают за конкурентами ни в чемпионате Сербии, ни в еврокубках.

Ставка: «Аякс» победит и не пропустит за 2.06.