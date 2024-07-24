«Брага» — «Маккаби». Лёгкая добыча для португальцев

25 июля состоится матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Брага» — «Маккаби». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «оружейников» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех команды из Петах-Тиквы оценён экспертами в 17.0. Ставки на ничью принимаются за 7.10.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора Лиги Европы «Брага» — «Маккаби» 25 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Брага» — «Маккаби» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Если забьют гости, сыграет коэффициент 2.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Брага» — «Маккаби» (25.07.2024)

Начинаются Олимпийские игры в Париже и попутно борьба за выход в групповой этап еврокубков. У команд, которые не получили путёвку напрямую, есть возможность пройти отбор. 25 июля состоится множество встреч второго квалификационного раунда Лиги Европы. В самой поздней из них на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» местная «Брага» примет «Маккаби» из Петах-Тиквы.

Уже лет 10 «Брага» беспрерывно принимает участие в еврокубках. Она закрепила за собой звание одного из четырёх сильнейших клубов Португалии. Конкурировать с «Порту», «Спортингом» и «Бенфикой» очень сложно, но постепенно «оружейники» наращивают для этого мощь.

В преддверии нового сезона команда пережила смену главного тренера. Должность занял бывший аналитик петербургского «Зенита» и «Тоттенхэма» Даниэль Соуза. Это молодой, очень перспективный тренер, уже имеющий за плечами опыт руководства португальскими клубами.

Соуза совершил одну из главных сенсаций минувшего сезона. Он подхватил располагающуюся на 18-м месте в турнирной таблице «Ароку», которая пребывала в жутком кризисе. Клуб начал побеждать с первого же матча после назначения экс-аналитика «Зенита» и в итоге финишировал на седьмой строчке.

Этим летом 39-летнему специалисту пришлось потрудиться. «Оружейники» заработали с продажи Абеля Руиса, Альваро Джало и Родригу Гомеша. На вырученные средства клуб приобрёл ряд молодых и перспективных футболистов, таланты которых Соузе предстоит раскрыть.

39-летнему специалисту многое придётся корректировать и перестраивать под себя. Игровая «химия» «Браги» нарушена. Тренеру придётся заново наигрывать сочетания, искать пути к наиболее эффективному использованию ресурсов, и все эти вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки.

Благо уровень соперников в квалификационных раундах Лиги Европы позволяет экспериментировать и откалибровывать игру команды. «Маккаби» из Петах-Тиквы — аутсайдер грядущей встречи. Он лишь в третий раз за всю историю существования принимает участие в еврокубках.

Команда не входит даже в число шести сильнейших клубов чемпионата Израиля. В квалификацию Лиги Европы она получила путёвку не без удачи, сенсационно выиграв Кубок страны. Клубу из Петах-Тиквы досталась достаточно удобная турнирная сетка.

Из серьёзных соперников был только «Маккаби» из Тель-Авива на стадии 1/8 финала. И он прошёл бы дальше, если бы не пропущенный на 90+9-й минуте гол, а также отмена забитого мяча в дополнительное время после просмотра VAR из-за небольшого офсайда.

Не будь этих моментов, встреча сложилась бы совершенно иначе и «Маккаби» из Петах-Тиквы не скоро пробрался бы в еврокубки. Да и не по силам для него пока что такое большое испытание. Клуб очень ограничен в ресурсах. Летом ему банально не на что было усилить состав.

Недавно «Маккаби» из Петах-Тиквы без шансов проиграл «Маккаби» из Тель-Авива (0:2) в матче за Суперкубок Израиля. Поставить на то, что «Брага» одержит победу в предстоящей встрече с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. В развитии футбола и уровне чемпионатов между Португалией и Израилем огромная пропасть.

У клуба из Петах-Тиквы были бы шансы, если бы «оружейники» подходили к новому сезону в неудовлетворительном виде. Однако в последних двух товарищеских встречах подопечные Соузы победили «Андерлехт» (2:1) и сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

Прогноз и ставки на матч квалификации Лиги Европы «Брага» — «Маккаби» 25 июля 2024 года

«Брага» может выдать один из самых успешных сезонов в истории. Она пережила качественные перемены летом. И без того неплохо выступавшие в еврокубках «оружейники» ринулись в сторону прогресса. «Маккаби» из Петах-Тиквы нечего им предложить. Он — явный андердог.

Ставка: «Брага» победит с форой (-2) за 1.93.