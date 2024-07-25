Экспресс с коэффициентом 8.98: подъём «Аякса» и «Браги», падение «Шерифа»

Пока одни команды налаживают свои дела, другие идут в обратную от прогресса сторону.

На сегодня, 25 июля, запланировано большое количество матчей квалификации Лиги конференций и Лиги Европы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.98.

Прогноз на матч «Шериф» — «Эльфсборг»

Доминирование тираспольского «Шерифа» в чемпионате Молдавии закончилось в прошлом сезоне после шести подряд чемпионских титулов. Впервые за такое приличное время команда финишировала на второй строчке турнирной таблицы. Как итог: «осам» приходится бороться за место в Лиге Европы. Всё равно, несмотря на предыдущие попытки пробиться в Лигу чемпионов, большинство из них приводили во второй по значимости еврокубковый турнир.

Жёлто-чёрные с трудом прошли «Зирю», проиграв дома со счётом 0:1, а на выезде взяв реванш — 2:1. Но по большому счёту благодаря удалению в составе азербайджанского клуба. До того, как остаться в меньшинстве, «орлы» вели в счёте. Однако прошёл в следующий этап «Шериф», победив в серии пенальти.

У «Эльфсборга» таких проблем не было. Он спокойно разгромил «Пафос» в первой встрече со счётом 3:0 и повторил это вновь, но уже на выезде — 5:2. Параллельно у «жёлтых» начался сезон, сейчас они занимают четвёртую строчку в таблице. Но если посмотреть на общую картину, то «элегантные» идут с серией из пяти побед во всех турнирах.

Преимущество на стороне «Эльфсборга», и это видно невооружённым глазом. Команда только набрала ход и не собирается его терять. А вот «Шерифу» нужен другой тренер. Все задумки и тактика нынешнего явно не подходят команде. Поставим на победу «жёлтых» с коэффициентом 2.50.

Прогноз на матч «Аякс» — «Войводина»

Минувший сезон стал одним из самых неудачных в истории «Аякса». Он финишировал на пятом месте в чемпионате Нидерландов, впервые за 17 лет не сумев обыграть главных конкурентов — ПСВ и «Фейеноорд». Летом закономерно последовали перемены. На тренерский мостик встал Франческо Фариоли.

Амстердамцы привыкли быть чемпионами и показывать характер на международной арене. Другие результаты для них неприемлемы. Они любят быстрый футбол, а Фариоли отдаёт предпочтение более осторожной тактике. Но здоровый прагматизм «Аяксу» определённо не помешает. В 34 встречах минувшего розыгрыша Эредивизии он пропустил 61 мяч, а в восьми матчах Лиги Европы — ещё 15.

«Войводина» — весьма удобный соперник для амстердамцев. В последнее время «старая дама» подчистую проигрывает конкуренцию «Партизану» и «Црвене Звезде». Минувший сезон она закончила на четвёртом месте в сербской Суперлиге, на целых 14 очков отстав от финишировавшего на третьей строчке ТСЦ.

«Аякс» начинает с чистого листа. Смена тренера призвана помочь ему вернуться на лидирующие позиции в чемпионате Нидерландов и улучшить результаты на международной арене. Дома у амстердамцев есть все шансы всухую обыграть «Войводину». Красно-белые не поспевают за конкурентами ни в чемпионате Сербии, ни в еврокубках. Поставить на победу амстердамцев всухую можно за 1.67.

Прогноз на матч «Брага» — «Маккаби» П-Т

Уже лет 10 «Брага» беспрерывно принимает участие в еврокубках. Она закрепилась в статусе одного из четырёх сильнейших клубов Португалии. В преддверии нового сезона команда пережила смену главного тренера. Должность занял бывший аналитик петербургского «Зенита» и «Тоттенхэма» Даниэль Соуза. 39-летнему специалисту многое придётся корректировать и перестраивать под себя.

Благо уровень соперников в квалификационных раундах Лиги Европы позволяет экспериментировать и откалибровывать игру команды. «Маккаби» из Петах-Тиквы — аутсайдер в паре. Он лишь в третий раз за всю историю существования принимает участие в еврокубках. Команда не входит даже в число шести сильнейших клубов чемпионата Израиля. В квалификацию Лиги Европы она получила путёвку не без удачи, сенсационно выиграв Кубок страны.

«Брага» может выдать один из самых успешных сезонов в истории. Она пережила качественные перемены летом. И без того неплохо выступавшие в еврокубках «оружейники» ринулись в сторону прогресса. «Маккаби» из Петах-Тиквы нечего им предложить. Команда — явный андердог. Поставим на победу «Браги» с форой (-2.5) за 2.15.

Экспресс на 25 июля

Ставка 1: победа «Эльфсборга» в матче с «Шерифом» за 2.50.

Ставка 2: победа «Аякса» всухую в матче с «Войводиной» за 1.67.

Ставка 3: победа «Браги» с форой (-2.5) в игре с «Маккаби» П-Т за 2.15.

Общий коэффициент: 2.50 Х 1.67 Х 2.15 = 8.98.