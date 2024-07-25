«Крылья Советов» — «Ростов». Карпин и Осинькин покажут настоящий футбол

Самарцы и ростовчане исправятся за отсутствие забитых мячей в матчах 1-го тура. Их очная встреча будет насыщена голами.

26 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ростов». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.35. Успех ростовчан оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 26 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» (26.07.2024)

Начался новый сезон Российской Премьер-Лиги. 26 июля состоится встреча, которая откроет программу 2-го тура первенства. На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре местные «Крылья Советов» примут «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

«Крылья Советов» летом больше потеряли, чем приобрели. Это уже ни для кого не новость, ведь ведущих футболистов клуба каждый год разбирают «Зенит» и московские команды. В это трансферное окно самарцы расстались с Юрием Горшковым и окончательно попрощались с Никитой Салтыковым.

Приобретения совершенно не компенсируют потерь. Состав «Крыльев Советов» пополнили совсем молодые игроки и не отличающийся выдающейся надёжностью Сергей Песьяков, перешедший как раз из «Ростова». Игорю Осинькину снова предстоит проделать титаническую работу.

Специалист постоянно раскрывает таланты и ставит «Крыльям Советов» очень классную остроатакующую игру, но каждое лето остаётся у разбитого корыта и начинает всё заново. В матче 1-го тура нового сезона РПЛ его подопечные разгромно уступили «Зениту» со счётом 0:4.

Дала о себе знать хроническая проблема. Самарцы создали много моментов, однако не сумели ничего реализовать, в то время как петербуржцы своими шансами воспользовались. «Крылья Советов» достигли худшей домашней серии без побед в РПЛ с одним соперником в истории клуба. Они не могут обыграть петербуржцев в родных стенах уже в 15 встречах кряду.

«Ростов» провёл лето продуктивнее. Он сохранил ведущих игроков и добротно усилился. Состав пополнили несколько легионеров и перспективная молодёжь. Сергей Ташуев отметил, что завидует Валерию Карпину. Он признался, что мечтает проработать в клубе семь лет.

Ташуев отметил стабильность ростовчан. Он подчеркнул, что игра команды практически не меняется и уровень взаимодействия между футболистами очень высокий. Почему же тогда минувший сезон команда закончила всего-навсего на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ?

Первая причина — это эмоциональная составляющая. В минувшем сезоне они потеряли очень много очков, попросту не сумев удержать преимущество в счёте. Несколько раз было такое, что ростовчане теряли преимущество в два мяча в самой концовке.

Вторая проблема — это выезды. Подопечные Валерия Карпина выиграли всего 3 из 15 матчей в гостях в минувшем первенстве. За этот период они забили только 15 мячей, а пропустили — 27. Больше только у «Пари НН».

Летом ростовчане укрепили проблемную позицию. Они приобрели у «Истиклола» из Душанбе 26-летнего голкипера Рустама Ятимова. Вратарь помог зацепиться за ничью в матче 1-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). Видимо, команды Осинькина и Карпина решили приберечь забитые мячи для очной встречи.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Четыре из шести последних очных встреч получились результативными. Две другие проходили в Ростове-на-Дону, и обе выиграли жёлто-синие.

В предстоящем матче выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Сезон только начался, многие футболисты ещё не успели влиться в ритм чемпионата России. Им свойственно допускать много ошибок, и именно из этого складываются результаты.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ростов» 26 июля 2024 года

Открытый стиль игры самарцев располагает к изобилию голов. У них не первый год наблюдаются проблемы с завершением, но затяжные безголевые серии наблюдаются редко. «Крылья Советов» очень много атакуют и создают. В конечном счёте это приносит плоды. У «Ростова» в нападении тоже всё в порядке, однако с защитой и с выездными матчами проблемы решены не до конца. Поэтому предлагаем проверить верх по голам. История очных встреч только за.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча 1.85.