«Рот-Вайсс Эс» — «Байер». Хаби Алонсо держит команду в ежовых рукавицах

26 июля состоится товарищеский матч «Рот-Вайсс Эс» — «Байер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «фармацевтов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех красно-белых оценён экспертами в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 8.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рот-Вайсс Эс» — «Байер» 26 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Рот-Вайсс Эс» — «Байер» получится результативным: тотал больше 3.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 3.5 мяча — за 2.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.33.

Анализ и прогноз на матч «Рот-Вайсс Эс» — «Байер» (26.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 26 июля состоится контрольная игра, в которой померяются силами два немецких клуба — «Рот-Вайсс Эс» и «Байер». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

У «Рот-Вайсс Эс» достаточно богатая история. Он был основан более 100 лет назад. Самый успешный период для красно-белых выдался на середину XX века. Тогда они выиграли чемпионат и Кубок Германии. С тех пор очень многое изменилось.

«Рот-Вайсс Эс» превратился в середняка третьего по значимости дивизиона Германии. Минувший сезон он закончил в середине турнирной таблицы — на седьмой строчке. В новом розыгрыше турнира от красно-белых ожидают большего.

У «Рот-Вайсс Эс» появилась положительная динамика после назначения на должность главного тренера Кристофа Дабровски, ранее руководившего «Ганновером». Он сделал команду гораздо крепче и интереснее.

Красно-белые не сумели преуспеть в минувшем розыгрыше Кубка Германии, но показали характер. В первом раунде турнира они навязали борьбу выступающему во втором по силе дивизионе Германии «Гамбургу» 3:4 (д. вр.). Стоит ли ждать изобилия забитых мячей в грядущем матче?

«Байер» по итогам минувшего сезона сделал «золотой» дубль. Он стал пятой немецкой командой, которой это удалось. И первой закончившей розыгрыш Бундеслиги без поражений. «Фармацевты» выиграли 28 из 34 встреч в первенстве.

Хаби Алонсо — гений с большой буквы. Бывший легендарный футболист стал преуспевающим тренером. Он раскрыл ряд талантов, в частности гениального Флориана Фирца. В 38 встречах в составе «Байера» 21-летний хавбек забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач.

К Вирцу есть интерес со стороны «Баварии», но пока что полузащитник и другие лидеры не покидают «львов». Более того, летом «фармацевты» неплохо усилились, подписав несколько качественных и перспективных молодых игроков. И без того отменная глубина стала ещё больше.

У Хаби Алонсо, конечно, есть разделение на основной состав и резерв. Однако по ходу минувшего сезона команда из Леверкузена показала, что результат может сделать абсолютно любой её игрок, даже находившийся в глубоком запасе. Так что если тренер прибегнет к экспериментам, это не должно сильно повлиять на результат.

Впрочем, не стоит ждать, что Алонсо в предстоящем матче выделит игровое время вернувшемуся из аренды Сердару Азмуну. Испанец отстранил бывшего нападающего «Зенита» от занятий в общей группе из-за плохой физической формы, а также по причине того, что футболист пропустил первую тренировку без предупреждения.

Азмун в прошлом сезоне здорово показал себя на международной арене в составе сборной, но на клубном уровне у него всё никак не наладится. Хаби Алонсо не потерпит нарушения дисциплины. Трепетное отношение к тренировкам и сборам сделало его обладателем «золотого» дубля.

Поставить на победу «Байера» и тотал больше 3.5 мяча можно с коэффициентом 1.79. В 34 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Германии «фармацевты» забили целых 89 мячей. У них полный порядок с результативностью, но в контрольной встрече могут быть допущены ошибки в обороне. Так что голов ожидается много.

Прогноз и ставки на матч «Рот-Вайсс Эс» — «Байер» 26 июля 2024 года

«Рот-Вайсс Эс» встал на путь прогресса, но до «Байера» ему ещё как до Луны. Разница в уровне очень большая. «Фармацевты» уверенно побеждают всех без разбора. Соперника такого уровня они просто обязаны разгромить. То, что это товарищеская встреча, ни о чём не говорит. Для «фармацевтов» неприемлем никакой результат, кроме победы. Это привил им Хаби Алонсо.

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 3.5 мяча за 1.79.