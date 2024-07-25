«Балтика» — «Уфа». Грищенко пользуется авторитетом

26 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Балтика» — «Уфа». Начало игры — в 20:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу калининградцев можно с коэффициентом 1.70. Успех уфимцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Балтика» — «Уфа» 26 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Балтика» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Балтика» — «Уфа» (26.07.2024)

Набирает обороты новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 26 июля запланирован матч, который откроет программу 3-го тура Первой лиги. На стадионе «Калининград» померяются силами местная «Балтика» и «Уфа». Стартовый свисток прозвучит в 20:15 мск.

После двух туров Первой лиги есть предпосылки, что «Балтика» сумеет вернуться в РПЛ. Она сыграла вничью с «Родиной» (0:0) и с «Сочи» (1:1). С учётом того, что в обоих случаях калининградцы выступали на выезде, результаты очень даже неплохие.

По итогам минувшего сезона «Балтика» стала худшей командой РПЛ по игре в гостях. Александр Грищенко исправляет этот компонент. Казалось бы, после легендарного Сергея Игнашевича должно быть трудно заслужить авторитет. Сезон только начался, а новый наставник клуба из Калининграда уже сумел это сделать.

Грищенко показывает себя пока что исключительно с положительной стороны. 34-летнему специалисту удаётся на удивление быстро справляться с наплывом новобранцев в команду. Многие из них будто бы уже освоились и давно выступают за «Балтику».

Недавно калининградцы ещё немного усилили состав. Они подписали трёх футболистов клубов РПЛ — Никиту Бозова из «Спартака», Ивана Зазвонкина (аренда у «Динамо» на сезон) и опытного защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

«Уфа» на фоне «Балтики» выглядит беспросветным аутсайдером. Оно и неудивительно, ведь в прошлом сезоне она выступала в третьем по значимости дивизионе России. От игравшей ещё несколько лет назад в РПЛ команды совершенно ничего не осталось.

Теперь «Уфа» состоит из большого количества молодёжи, которой для становления нужны качественный тренер и обладающие опытом выступлений в РПЛ сокомандники. Летом состав такого плана футболистами не обогатился.

«Горожане» приобрели много игроков из клубов Первой лиги. В сущности, для сохранения прописки в Первой лиге этого должно хватить. Хорошо, если уфимцам удастся закрепиться хотя бы в середине турнирной таблицы второго по силе дивизиона страны.

Начали сезон «горожане» противоречиво. Они сыграли вничью с «Аланией» (0:0) и уступили «Нефтехимику» (1:2). У уфимцев были хорошие шансы обыграть нижнекамцев, но всё перечеркнуло удаление. Красную карточку схлопотал Денис Кутин. После этого соперник забил два гола.

Заключить пари на победу «Балтики» в матче с «Уфой» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Две последние очные встречи калининградцы выиграли. У них больше резервов, а также будет преимущество в виде поддержки родных трибун.

Высокой результативности не ждём. Во-первых, у обеих команд порядок в обороне. А во-вторых, у калининградцев не лучшим образом обстоят дела с реализацией моментов. В минувшем розыгрыше РПЛ они забили только 33 мяча. Будь завершение получше, команда могла бы сохранить прописку в элитном дивизионе.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Балтика» — «Уфа» 26 июля 2024 года

Два подряд гостевых матча с сильными соперниками — это непростое испытание, но калининградцы стойко с ним справились. Дома они должны без больших проблем обыграть «Уфу». «Горожане» — явные аутсайдеры. Единственное — у них недурно выстроена игра в обороне. Поэтому ждём победу хозяев.

Ставка: победа «Балтики» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.94.