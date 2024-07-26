Экспресс с коэффициентом 4.47: «Балтике» помогут домашние стены, «Ростов» не идеален

Сегодня нас ожидают два интересных матча. В одном будет открыт 2-й тур РПЛ, а в другом 3-й тур Первой лиги. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.47.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Ростов»

«Крылья Советов» летом больше потеряли, чем приобрели. Это уже ни для кого не новость, ведь ведущих футболистов клуба каждый год разбирают «Зенит» и московские команды. Состав самарцев пополнили совсем молодые игроки и не отличающийся выдающейся надёжностью Сергей Песьяков, перешедший как раз из «Ростова».

В матче 1-го тура нового сезона РПЛ «Крылья» разгромно уступили «Зениту» со счётом 0:4. Дала о себе знать хроническая проблема. Самарцы создали много моментов, однако не сумели ничего реализовать, в то время как петербуржцы своими шансами воспользовались.

«Ростов» провёл лето продуктивнее. Он сохранил ведущих игроков и добротно усилился. Состав пополнили несколько легионеров и перспективная молодёжь. Летом ростовчане укрепили проблемную позицию. Они приобрели у «Истиклола» из Душанбе 26-летнего голкипера Рустама Ятимова. Вратарь помог зацепиться за ничью в матче 1-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0).

В предстоящем матче выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Сезон только начался, многие футболисты ещё не успели влиться в ритм чемпионата России. Им свойственно допускать много ошибок, и именно из этого складываются результаты. Предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.72.

Прогноз на матч «Балтика» — «Уфа»

После двух туров Первой лиги есть предпосылки, что «Балтика» сумеет вернуться в РПЛ. Она сыграла вничью с «Родиной» (0:0) и с «Сочи» (1:1). С учётом того, что в обоих случаях калининградцы выступали на выезде, результаты очень даже неплохие. Грищенко показывает себя пока что исключительно с положительной стороны. 34-летнему специалисту удаётся на удивление быстро справляться с наплывом новобранцев в команду.

«Уфа» на фоне «Балтики» выглядит беспросветным аутсайдером. Оно и неудивительно, ведь в прошлом сезоне она выступала в третьем по значимости дивизионе России. От игравшей ещё несколько лет назад в РПЛ команды совершенно ничего не осталось. Начали сезон «горожане» противоречиво. Они сыграли вничью с «Аланией» (0:0) и уступили «Нефтехимику» (1:2). У уфимцев были хорошие шансы обыграть нижнекамцев, но всё перечеркнуло удаление.

Два подряд гостевых матча с сильными соперниками — это непростое испытание, но калининградцы стойко с ним справились. Дома они должны без больших проблем обыграть «Уфу». «Горожане» — явные аутсайдеры. Единственное — у них недурно выстроена игра в обороне. Поэтому ждём победу хозяев с форой (-1.5) за 2.60.

Экспресс на 26 июля

Ставка 1: обе забьют в матче «Крылья Советов» — «Ростов» за 1.72.

Ставка 2: победа Балтики с форой (-1.5) в матче с «Уфой» за 2.60.

Общий коэффициент: 1.72 Х 2.60 = 4.47.