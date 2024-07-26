«Енисей» — «Торпедо». Тихонов и Кононов в равных условиях

27 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Енисей» — «Торпедо». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красноярцев можно с коэффициентом 2.50. Успех москвичей оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Енисей» — «Торпедо» 27 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Енисей» — «Торпедо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Енисей» — «Торпедо» (27.07.2024)

Начинает набирать обороты новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 27 июля запланированы три встречи 3-го тура Первой лиги. В самой ранней из них на стадионе «Арена Енисей» в Красноярске померяются силами местный «Енисей» и московское «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Под занавес минувшего сезона «Енисей» возглавил Андрей Тихонов. Легендой российского футбола сразу же было оказано заметное воздействие на команду. В последних семи турах прошлого розыгрыша Первой лиги она не потерпела ни одного поражения.

Новый сезон красноярцы начали скромнее. Они не без труда победили «КАМАЗ» (2:1) и довольно неожиданно уступили «Соколу» (0:1). Не в последнюю очередь нестабильность связана с активностью на летнем трансферном рынке. Состав «львов» претерпел встряску.

У красно-синих есть хороший потенциал как для индивидуального роста, так и для командного. Авторитет и личностные качества Андрея Тихонова подгоняют молодёжь к прогрессу. В предстоящем матче на команду ещё и будет оказывать влияние поддержка домашних стен.

Неоднократно к «Енисею» возникали претензии из-за того, что он проводит домашние матчи в манеже. Красноярцы тренируются и привыкают к игре в таких условиях. Они победили в 11 из 17 матчей минувшего розыгрыша Первой лиги дома. Другим командам приходится тяжело.

Что может ответить на это «Торпедо»? Так же как и «Енисей», под конец прошлого сезона оно произвело смену наставника. Главным тренером московского клуба стал Олег Кононов. Автозаводцы проиграли только одну из девяти последних встреч минувшего розыгрыша Первой лиги благодаря его чуткому руководству.

В новом сезоне чёрно-белые пока что идут без поражений. Они разгромили «СКА-Хабаровск» (4:0) и на выезде сыграли вничью с «Ротором» (1:1). Игру с волгоградцами можно разделить на три периода. До забитого мяча автозаводцы были великолепны. Затем они слишком сильно сели в оборону и пропустили, а в концовке снова побежали вперёд, но было уже поздно. Соперник был готов и выдержал натиск.

Олег Кононов после встречи признался, что рассчитывал на другой результат. Он отметил, что команда огорчена тем, что сумела увезти из Волгограда только одно очко. Зачем зря сокрушаться? Необходимо провести работу над ошибками и больше не допускать проседаний в игре по ходу матчей.

Олег Кононов — опытный тренер, много проработавший в клубах Первой лиги. Однако часто он совершает одни и те же ошибки. У его подопечных плохо получается играть по счёту. У них слишком затягиваются отрезки, когда инициатива переходит к сопернику. В конечном счёте это приводит к потере очков.

«Торпедо» всё равно видится одним из претендентов на выход в РПЛ, равно как и «Енисей». У автозаводцев чуть больше ресурсов, но у «львов» будет преимущество домашних стен. Выявить фаворита при таком раскладе не представляется возможным. Предлагаем поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1.97.

В 17 встречах минувшего сезона Первой лиги дома красноярцы забили 38 мячей. Больше в родных стенах не забила ни одна команда второго по значимости дивизиона России. Впрочем, и пропустили за этот период времени красно-синие немало — 19 голов.

Москвичи в прошлом сезоне совсем не радовали результативностью, но при Кононове ситуация начала постепенно улучшаться. Только в 1 из 13 последних матчей в Первой лиге (11 в прошлом сезоне и два в новом) под его руководством автозаводцы не сумели забить.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Енисей» — «Торпедо» 27 июля 2024 года

Это только начало сезона, многие команды нестабильны, потому что пережили много изменений летом. «Енисей» непременно постарается исправиться после поражения во встрече с «Соколом». Стены домашней арены помогут. Ждать, что «Торпедо» без борьбы отдаст очки, не стоит. При Кононове у него улучшилось многое, но нужно ещё прибавлять. Показатели команд говорят в пользу забитых мячей с обеих сторон. Такой вариант видится наилучшим для ставки.

Ставка: обе забьют за 1.97.