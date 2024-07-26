«Пари НН» — ЦСКА. Николич даст правильный настрой армейцам

«Ростов» обыграть не получилось, нужно побеждать в грядущем матче. Нижегородцы — куда более удобный соперник.

27 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — ЦСКА. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.80. Успех нижегородцев оценён в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 27 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.68. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Пари НН» — ЦСКА (27.07.2024)

Набирает обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. 27 июля состоятся четыре встречи 2-го тура первенства. В самой ранней из них на стадионе «Нижний Новгород» «Пари НН» примет ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Ради чего «Пари НН» в прошлом сезоне боролся за выживание? Верный ли курс развития выбрало руководство? Стоило ли увольнять Сергея Юрана после череды поражений? Пока что кажется, что лучше бы специалист продолжал руководить командой. К старту нового сезона она точно подошла бы в лучшем тонусе.

В матче 1-го тура РПЛ нижегородцы дома проиграли «Рубину» (2:4). Они больше владели мячом, но от этого не оказалось никакого прока. Казанцы не заметили обороны клуба из Нижнего Новгорода. Если бы они не играли по счёту, то могли бы забить куда больше мячей.

Конечно, это только первый матч сезона, и далеко не все футболисты подходили к нему в оптимальном тонусе. Однако есть основания полагать, что выбранная Сашей Иличем тактика совершенно не подходит нижегородцам. Они слишком сильно раскрылись во встрече с «Рубином», и это аукнулось.

Илич здорово улучшил игру «Пари НН» в нападении. Клуб активно шёл вперёд и создавал моменты, о чём раньше его болельщики могли только мечтать. Однако команда из Нижнего Новгорода привыкла играть от обороны. Ей удобен этот стиль. На привыкание к новому может уйти много времени.

ЦСКА в плане рисунка футбола на удивление стабилен. Бывший футболист сборной России Эдуард Мор сказал, что впервые такое видит. После назначения Марко Николича в игре армейцев ничего не изменилось. Что было отлажено Владимиром Федотовым, то они и показали во встрече 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0).

Впрочем, Марко Николич отметил, что это не тот футбол, который он хочет видеть в исполнении московской команды. Он сказал, что армейцам не хватает качества при выходе из обороны в атаку. В ближайшее время сербский специалист поработает над этим компонентом.

Также Николичу может потребоваться новый центральный нападающий. Многолетний лидер и лучший бомбардир команды Фёдор Чалов может перебраться в ПАОК. Сообщается, правда, что форвард сомневается в правильности перехода в состав «двуглавых орлов Севера».

Пока что Николич может положиться на Чалова. Ломать голову над качественной заменой пока не нужно. У тренера есть время для того, чтобы заняться адаптацией новобранцев и улучшением рисунка футбола. На сборах его подопечные показали себя весьма неплохо.

Армейцы выиграли Братский кубок, уверенно обыграв ОФК (4:0) и вице-чемпиона чемпионата Сербии — «Партизан» (3:0). Также в товарищеских матчах они победили «Шинник» (2:1) и сыграли вничью с «Ахматом» (2:2). Поставить на то, что армейцы выиграют грядущий матч и тотал будет больше 1.5 мяча, можно с коэффициентом 2.25.

В последних двух очных встречах армейцы одержали результативные победы. Сейчас, когда нижегородцы переживают новый этап становления, у москвичей есть отличная возможно добыть первую официальную победу при Марко Николиче. И она обещает получиться результативной.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Пари НН» — ЦСКА 27 июля 2024 года

У «Пари НН» новый курс развития, который может оказаться совсем не подходящим для команды. Теперь она смотрится интереснее, но уязвимее. У ЦСКА больше стабильности и лучше результаты. В товарищеских матчах на сборах он был неотразим. Самое время перенести наигранное в контрольных встречах на официальные матчи.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча 2.25.