«Факел» — «Акрон». Новичок РПЛ не лыком шит!

Подопечные Тедеева навязали борьбу «Локомотиву» и могут отнять очки на выезде у воронежцев.

27 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Акрон». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.20. Успех тольяттинцев оценён в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Факел» — «Акрон» 27 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Факел» — «Акрон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Факел» — «Акрон» (27.07.2024)

Начинает набирать обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. 27 июля состоятся четыре встречи 2-го тура первенства. В самой поздней из них на арене «Центральный стадион профсоюзов» в Воронеже «Факел» примет «Акрон» из Тольятти. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

В концовке минувшего сезона «Факел» смотрелся бодро. Его руководство не прогадало, назначив на должность главного тренера Игоря Черевченко. Специалист помог «огнеопасным» избежать вылета в Первую лигу, что уже делает ему честь. Надолго ли наставник задержится в клубе?

Матч 1-го тура «Факел» должен был проиграть в одну калитку. К 30-й минуте он уступал «Динамо» со счётом 0:3. Бело-голубые безоговорочно доминировали и могли забивать ещё, но на 40-й минуте случилось глупое удаление. Прямую красную карточку получил Даниил Фомин. В ничего не предвещавшей ситуации он шипами наступил на ногу Ираклию Квеквескири.

После удаления картина игры изменилась, но «огнеопасные» не стали смотреться сильно лучше. За оставшиеся 50 минут плюс компенсированное время они сумели соорудить только одну настоящую атаку, которая, собственно, и ознаменовалась взятием ворот. До кучи в самой концовке футболист «Факела» Сергей Брызгалов схлопотал красную карточку.

К предстоящему матчу воронежцы подходят с абсолютно не отлаженным рисунком игры и без защитника. Хуже начало сезона не придумаешь. Впрочем, домашнее поражение во встрече с впервые вышедшим в РПЛ «Акроном» ещё сильнее усугубит ужасный старт.

«Акрон» летом пережил заметные перемены. Огромное число ведущих футболистов покинуло его состав, было набрано больше 10 новичков. Предполагалось, что у Заура Тедеева уйдёт много времени на то, чтобы команда нашла себя в чемпионате России, ан нет.

Тольяттинцы великолепно провели сборы. Они выиграли все четыре товарищеские встречи с общим счётом 22:4. Новый сезон РПЛ подопечные Тедеева начали весьма сносно. Они уступили, но навязали серьёзную борьбу «Локомотиву» (2:3). Игра получилась на загляденье.

Команды создали очень много моментов. В первом тайме интереснее смотрелся «Локомотив». Всё могло закончиться ещё в тот момент, когда красивый гол Сергея Пиняева был отменён из-за нарушения в атаке. Не попади мяч форварду в руку, встреча могла бы сложиться совсем иначе.

Победа «Локомотива» закономерна, но во втором тайме тольяттинцы смотрелись лучше. Они имели отличные шансы сравнять счёт. Было попадание в перекладину, затем в штангу, а ещё рефери не назначил пенальти в ворота «Локомотива» в двух противоречивых эпизодах.

Сначала системой VAR не был зафиксирован фол в эпизоде с падением Ивана Тимошенко в штрафной площади железнодорожников после контакта с Жерзино Ньямси. Затем мяч попал в руку Евгению Морозову, но до назначения 11-метрового удара дело вновь не дошло.

Как бы там ни было, тольяттинцы сделали хорошую заявку на сохранение прописки в РПЛ. Они показали, что обладают характером и качествами, чтобы навязывать борьбу лидерам. Заключить пари, что подопечные Тедеева не проиграют «Факелу» и тотал будет меньше 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97.

Большого количества забитых мячей ждать не стоит. У воронежцев совсем плохо обстоят дела в нападении. В прошлом сезоне чемпионата России они забили всего лишь 22 мяча — меньше всех, а во встрече с «Динамо» даже в большинстве не могли соорудить ничего путного.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Факел» — «Акрон» 27 июля 2024 года

«Факел» ослаблен серьёзной кадровой потерей и подходит ко встрече в абсолютно несобранном виде. Будет успехом, если воронежцы хотя бы не пропустят много. Они должны постараться не расстроить болельщиков. «Акрон» видится фаворитом. Он очень здорово показал себя в матче с «Локомотивом» и в предстоящей игре предоставит новую порцию интересного комбинационного футбола.

Ставка: «Акрон» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.97.