Бой жизни для Мухаммада и защита временного титула. Чего ждать от UFC 304?

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) пройдёт очередной турнир UFC 304. Главным его событием станет титульный поединок в полусреднем весе между действующим чемпионом Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом.

Соглавный бой при любом исходе войдёт в историю — ведь это будет защита временного титула, что в UFC бывает крайне редко. Том Аспиналл сразится в реванше с Кёртисом Блэйдсом.

Кроме того, стоит выделить поединки Пэдди Пимблетт — Бобби Грин и Мухаммад Мокаев — Манел Капе. Как видите, однозначно будет на что посмотреть!

Во сколько начало и где смотреть UFC 304

Посмотреть трансляцию турнира UFC 304 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 304

Основной кард:

Леон Эдвардс — Белал Мухаммад;

Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс;

Бобби Грин — Пэдди Пимблетт:

Мухаммад Мокаев — Манел Капе;

Арнольд Аллен — Гига Чикадзе.

Предварительный кард:

Натаниэль Вуд — Даниэль Пинеда;

Молли Маккэнн — Бруна Бразил;

Каолан Логран — Рамон Таверас;

Майкл Паркин — Лукаш Бржески;

Обан Эллиотт — Престон Парсонс;

Кристиан Лерой Данкан — Грегори Родригес;

Сэм Паттерсон — Кифер Кросби;

Шона Бэннон — Элис Арделян;

Модестас Букаускас — Марцин Прахнё.

Главный бой — Эдвардс — Мухаммад

Это тоже реванш, но, если можно так сказать, «на минималках». Три года назад их первый бой признали несостоявшимся из-за попадания в глаз от Леона.

Что будет сейчас? Эдвардс — один из самых скучных и прагматичных бойцов. У него нет нокаутирующего удара, поэтому он избегает рискованных ситуаций. При этом Леон хорош как в стойке, так и в борьбе, что и позволяет ему побеждать.

Белал Мухаммад — неплохой борец, но не финишёр. В стойке здесь всё ещё более грустно. Да, он прибавил в последнее время, но, откровенно говоря, нет понимания, что он сможет сделать с Эдвардсом. Да и если вспоминать первый бой, то там первый раунд был целиком за британцем.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.40 на Леона, а на его соперника дают 3.05. Всё говорит за то, что Эдвардс отстоит свой титул, причём сделает это решением судей. Коэффициент на это куда интереснее — 2.22. Можно ещё повысить котировку и поставить на единогласную победу британца за 2.57. Сенсаций здесь быть не должно.

Соглавный бой — Аспиналл — Блэйдс

Редкий случай — Том Аспиналл не смог добиться объединительного боя с Джоном Джонсом и будет защищать свой временный титул. Нужно взять реванш у Кёртиса Блэйдса. Первый бой этих парней завершился травмой ноги Тома. Но теперь всё говорит за него.

Том оправился от травмы и разбил Марчина Тыбуру и Сергея Павловича. Что до Блэйдса, то тот как раз Павловичу проиграл, отправившись в нокаут. И есть ощущение, что у Кёртиса появился страх падения. В конце концов, его нокаутировал не только Павлович, но и Фрэнсис Нганну, и Деррик Льюис. Вот и Аспиналл из той же, максимально неудобной для Блэйдса категории.

Букмекеры дают на победу Тома 1.26, а на Блэйдса – 4.05. Кажется, нокаута Кёртису не избежать, на такой исход боя в пользу Аспиналла предлагают коэффициент 1.70. Хороший вариант!

Пимблетт — Грин: любимец публики может пострадать

В лёгкой весовой категории сразятся Пэдди Пимблетт и Бобби Грин. Бобби, на днях поменявший имя на Кинг, в UFC давно, это уважаемый боец, который дрался с лучшими. В эти лучшие пытается пробиться и Пимблетт. Пять побед подряд есть, но впечатление от них неоднозначное. У Джареда Гордона судьи победу вообще цинично украли, Тони Фергюсона Пимблетт победил честно, но неубедительно, если учитывать возраст и здоровье соперника.

Пэдди будет стараться перевести Грина в партер, где он сильнее, но перевести — одно, а удержать — совсем другое. Бобби же будет стараться держаться боя в стойке, где у Пимблетта проблемы. Но за Пэдди его фанаты, он яркий и привлекающий внимание боец. Неудивительно, что букмекеры дают совершенно одинаковый коэффициент 1.92 на победы бойцов.

Мокаев — Капе

Дагестанец, выступающий под флагом Англии, проведёт, возможно, свой последний бой в UFC. По крайней мере, сам Мухаммад заявил, что не спешит продлевать истекающий после боя с Капе контракт. Впрочем, победа откроет новые возможности. Но эту победу ещё надо добыть, а это будет непросто.

У португальца отличная скорость, он выбрасывает кучу ударов в стойке. Если удастся обойтись без борьбы, Капе способен на апсет. Мокаев же не слишком зрелищен, но результата добивается. Расчётливость — не самое плохое качество в боях. Поэтому Мухаммад и фаворит, поставить на него можно за 1.48. Шансы Капе оценили котировкой 2.75. Пожалуй, линия без перекосов, но, повторимся, у португальца есть шансы.

UFC 304, может, и не поразит воображение своим главным боем, но в основном карде точно будет на что посмотреть. Особенно если Кёртис Блэйдс выдержит хотя бы раунд в бою против Аспиналла. Но даже если этого и не случится, остальные бои должны быть яркими. На что мы и надеемся!