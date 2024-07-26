Мухаммад Мокаев — Манел Капе. Самый тяжёлый бой для Карателя

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) на арене «Co-op Live» пройдёт турнир единоборств UFC 304. В одном из его боёв в наилегчайшем весе сойдутся Мухаммад Мокаев, выступающий под флагом Англии, и португалец Манел Капе. И это будет очень непростой бой для непобеждённого дагестанца.

Во сколько начало боя Мокаев — Капе

Бой между Мухаммадом Мокаевым и Манелом Капе начнётся ориентировочно в 2:15 мск.

Где смотреть бой Мокаев — Капе

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 304, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Мокаев — Капе, ставки и коэффициенты

Букмекеры считают фаворитом представителя Англии. Поставить на победу Мокаева можно с коэффициентом 1.48. Шансы португальского бойца оценили котировкой 2.75. Ничья маловероятна, сделать ставку на такой исход можно за 57.00.

На ТБ 2.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.43. На то, что поединок продлится меньше, дают котировку 2.75.

Останется ли непобеждённым Мокаев?

Вокруг этого поединка с самого начала много тумана. Так, бой внезапно переместили в предварительный кард, хотя по своему статусу он точно заслуживает быть в основном. Впрочем, эта суматоха не должна отвлекать бойцов.

Мокаев ставил себе цель стать самым молодым чемпионом UFC, но, вероятно, добиться её не сможет. А вот просто стать лучшим — вполне возможно. У него шесть побед в шести боях в организации. Конечно, главный козырь Мокаева — борьба, но и в стойке он весьма неплох.

Может быть, его прагматичный стиль не всем нравится, но результат приносит — это главное. Выстоять в первые минуты, избегая разменов, перевести соперника в партер, держать его на земле, изматывать, реализуя преимущество в выносливости — во всём этом представитель Англии страшно хорош.

Но не будем недооценивать и его оппонента. С таким Мухаммад, пожалуй, ещё не сталкивался. Манел Капе становился чемпионом японской лиги Rizin. В UFC начал с двух поражений, но быстро адаптировался и выиграл четыре боя подряд.

Капе в полном порядке в стойке и хорошо защищается от борьбы. С этим парнем нельзя опускать руки. Кроме того, у португальца фантастическая скорость.

На что здесь ставить? Главный вопрос — сможет ли Мокаев затащить Капе в партер. Если да, то вряд ли у Манела будут шансы. Если же португалец защитится от борьбы и реализует своё преимущество в скорости и ударной технике — дагестанцу придётся несладко.

Но всё-таки Мокаев очень искусен в своём плане на бой, так что предлагаем ставку на его победу. В первой половине поединка он выстоит, а затем реализует своё преимущество в выносливости, измотав Капе. Ставим на победу Мокаева, который станет ещё ближе к чемпионскому титулу. Но этот тест точно станет самым сложным в его карьере.

Ставка: победа Мокаева за 1.48.