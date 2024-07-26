Без Глушенкова только «Акрон» обыгрывать. «Динамо» не по зубам «Локомотиву»

27 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Локомотив». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск. И прежде чем делать собственные выводы, познакомимся поближе с ожиданиями и прогнозами букмекеров на исход предстоящего дерби.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» 27 июля 2024 года

Букмекеры считают «Динамо» более предпочтительным кандидатом на роль победителя в московском дерби. Сделать ставку на победу бело-голубых предлагается с коэффициентом 2.18, что близится к 50% вероятности. Успех «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.30 — это всего 30% вероятности. Рядышком и ничейный исход с коэффициентом 3.80.

Вместе с тем аналитики ждут от соперников результативной игры. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71, а тотал меньше 2.5 доступен за 2.20. На голы в обе стороны дают коэффициент 1.61. Самые вероятные счета — 1:1 или 2:1 в пользу принимающей стороны.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Динамо» — «Локомотив» (27.07.2024)

В прошлом сезоне «Динамо» до последнего претендовало на золотые медали. Обыграй «Краснодар» в последнем туре, и ты — чемпион. Ворошить прошлое, впрочем, не будем. Важнее то, что бело-голубых и теперь считают одними из главных конкурентов «Зенита» по чемпионской гонке.

Уход Антона Шунина удалось компенсировать контрактом с опытным Андреем Лунёвым, остались также Диего Лаксальт и Константин Тюкавин с Бителло. Вот-вот должен вернуться Хорхе Карраскаль с отдыха после Кубка Америки. Состав у московского клуба довольно приличный для борьбы.

Новый сезон был начат с домашней победы над «Факелом» со счётом 3:1. Подопечные Марцела Лички ударно провели первый тайм, забив три мяча до 30-й минуты. Довести дело до крупного счёта помешало ранее удаление — на 40-й минуте команду подвёл Даниил Фомин. После перерыва играть в меньшинстве было нервно.

Однако перед «Локомотивом» у «Динамо» даже так есть запас. Железнодорожники разошлись с Антоном Миранчуком и Максимом Глушенковым разными путями, а с трансфером Маркиньоса из «Ференцвароша» затормозили. По слухам, не смогли договориться об оплате, а больше денег предложил «Спартак». Кому играть в атаке теперь — непонятно.

Да, Михаилу Галактионову удалось одержать победу над «Акроном» в 1-м туре. Дома, со счётом 3:2. Очень хорошо себя проявила молодёжь. Сергей Пиняев, к которому мы уже привыкли, открыл счёт, а 19-летний Алексей Батраков вывел команду вперёд во второй раз по ходу встречи. Аплодисменты.

Только вот молодые футболисты, как правило, нестабильны. Спросите у Валерия Карпина, «Ростов» которого часто недобирал из-за этого очки. «Динамо» же готово продолжить борьбу с «Зенитом», тянущуюся с прошлого сезоне. Так что в московском дерби логично ждать победу бело-голубых с коэффициентом 2.18.

Альтернативный вариант — тотал больше 2.5 мяча за 1.71. Как видно, с голами проблем у обеих команд абсолютно никаких. При этом у «Локомотива» в обороне как гулял ветер, так и гуляет, а новые 19-летние центральные защитники «Динамо» — Майсторович и Лепский — будут ошибаться регулярно.

Ставка 1: победа «Динамо» за 2.18.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.