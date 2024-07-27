Без Соболева и без победы. «Химки» введут «Спартак» в ступор

Деян Станкович дебютировал с 0:2 в Оренбурге, но дальше всё ещё туманнее.

28 июля на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск. И прежде чем делать собственные выводы, познакомимся поближе с ожиданиями и прогнозами букмекеров на исход предстоящей встречи.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Химки» — «Спартак» 28 июля 2024 года

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83, что приблизительно равно 55% вероятности. Успех «Химок» оценивается коэффициентом 4.50 — это ниже 25% вероятности. Даже в ничью верят больше — коэффициент составляет 3.90.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что матч 2-го тура РПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Поставить на голы в обе стороны предлагают за 1.86, а самый вероятный счёт на табло может быть 1:1 или 1:0 в пользу москвичей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (28.07.2024)

Подмосковные «Химки» заняли первое место в Первой лиге и благополучно вернулись в РПЛ. Однако перед началом нового сезона руководство решило поменять Андрея Талалаева на Франка Артигу, который ранее работал в «Родине». Пока что непонятно, что ждать от нового главного тренера. Да ещё и на таком уровне.

Начали, впрочем, сезон-2024/2025 химчане ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1), которое тоже вышло из Первой лиги. Здесь надо сказать, что даже неплохо атаковали и не реализовали сразу два пенальти в первом тайме — на 23-й и 39-й минутах. Скорее всего, при большей точности футболистов рассчитывали бы на победу.

У Франка Артиги собрался интересный состав. На воротах опытный Илья Обухов, а в атаке Резиуану Мирзову помогают Лукас Вера с Антоном Заболотным. Последний уже успел отличиться. Не забывает и о ветеранах — Денис Глушаков и Кирилл Панченко могут хорошо повлиять на раздевалку. При этом некоторые футболисты заявляют о готовности тренера к РПЛ.

И это плохие новости для «Спартака». В дебютной игре сезона под руководством нового наставника московский клуб всухую проиграл «Оренбургу» — 0:2. Деян Станкович заявил, что его подопечные оказались не готовы к высоким забросам и резким выбеганиям соперника. Хотя есть вопросы и к тренерскому штабу, который оставил на скамейке Литвинова и Пруцева.

Всех собак на серба спускать, разумеется, не стоит. С атакой у красно-белых в предстоящем сезоне в принципе ожидаются проблемы. Квинси Промес больше недоступен, Александр Соболев мысленно в футболке «Зенита» и тренируется индивидуально. Подписали опытного Виллиана Жозе, но тот ещё набирает подходящие кондиции. А Эсекьель Барко только-только перешёл.

Добавьте сюда и то, что «Химки», вопреки распространённым слухам о связях руководств обоих клубов, регулярно дают «Спартаку» бой. По крайней мере, на своём поле. Лишь один из последних трёх выездов в Химки для красно-белых закончился победой. При этом со счётом 3:2, то есть с двумя пропущенными. В остальных двух случаях — ничья со счётом 1:1 и поражение со счётом 1:2.

Как видно, химчане регулярно тревожат спартаковских вратарей. С учётом качественного усиления в собственной атаке и текущей нестабильности в игре оппонента можно ожидать, что потревожат снова. Двойной шанс «Химок» выглядит соблазнительно. Альтернативный вариант — обе забьют. Всё же второй сухой матч подряд для Станковича будет перебором.

Ставка: «Химки» не проиграют за 1.96.