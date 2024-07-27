Мусаев загоняет дебютанта РПЛ. Махачкалинское «Динамо» в Краснодаре будет терпеть

28 июля на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» Махачкала. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. И прежде чем делать собственные выводы, познакомимся поближе с ожиданиями и прогнозами букмекеров на исход предстоящей встречи.

Что ждут букмекеры от матча чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» Мх 28 июля 2024 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Победа «Краснодара» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45, что приблизительно равно почти 70% вероятности. Если выиграют гости — футболисты махачкалинского «Динамо», сыграет коэффициент 7.80. При переводе на цифры вероятности это ниже 15%. Ничья более вероятна — коэффициент 4.80.

Мы знаем краснодарцев как команду с атакующей философией, однако аналитики сомневаются в результативности предстоящего матча 2-го тура РПЛ. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Голы в обе стороны оцениваются в 2.26, а самыми вероятными счетами встречи называют 1:0 и 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» Махачкала (28.07.2024)

В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на втором месте, обыграв в заключительном туре главного конкурента — московское «Динамо». Однако теперь некоторые эксперты не видят клуб даже в числе претендентов на топ-3. Строго говоря, небезосновательно. Вратарская линия лишилась Матвея Сафонова, основного голкипера сборной России прямо сейчас.

И это на фоне того, что краснодарской команде часто не хватает более прагматичной игры на своей половине поля. Теперь же многие пророчат увеличение количества пропущенных мячей. Логично. Бороться с «Зенитом» при таких раскладах может быть действительно трудно. И первые проблемы возникли ещё до старта Российской Премьер-Лиги.

Подопечные Мурада Мусаева проиграли в матче за Суперкубок России тому же «Зениту» со счётом 2:4. Проспали первый тайм, а когда проснулись во втором — времени уже осталось мало. В 1-м туре нового сезона чемпионата России гостили в Грозном у «Ахмата» и снова остались без победы, сыграв вничью 1:1. Причём ощущения преимущества не было.

Зато в предстоящем матче с махачкалинским «Динамо» можно ожидать от «Краснодара» выступления с позиции силы. Во-первых, сами махачкалинцы в РПЛ — лицо новое. Начали с ничейного матча с «Химками» (1:1), однако чувствовался недостаток усиления. Большинство футболистов выступают уже не первый год, а здесь-то уровень выше.

Дебютанту явно не хватает хорошего нападающего и тех, кто будет ему подыгрывать. Без этого угрожать даже таким же аутсайдерам непросто. О грандах и речи не идёт. Кроме того, в Первой лиге динамовцы старались действовать от печки и не часто радовали крупными счетами. Едва ли покажут иной сценарий в матче с одной из самых атакующих команд России.

Второй момент — домашний стадион «Краснодара». Для краснодарцев игра станет первой на своём поле, поэтому поддержка ожидается соответствующая. В прошлом сезоне получилось стать лучшей домашней командой чемпионата России, вряд ли что-то изменилось в межсезонье. Скорее всего, хозяева приберут мяч к ногам и будут давить. Гостей, учитывая их стиль, такой расклад устроит.

Махачкалинцам останется только терпеть и выбегать в контратаки. Шансы, разумеется, будут, ведь проблемы краснодарцев в обороне никуда не делись. Однако в качестве ставки выберем победу «Краснодара» с форой по угловым. «Динамо» даже за время встречи с таким же аутсайдером «Химками» подало меньше угловых.

Ставка: победа «Краснодара» по угловым с форой (-3) за 2.10.