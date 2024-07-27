Аргентина и Франция учинят разгром, Украина зря приехала. Чего ждать от Олимпиады-2024

Бело-голубым нужно реабилитироваться, «трёхцветные» в великолепной форме, а жёлто-синие не тянут уровень турнира.

Пришло время для 2-го тура группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх. Мы уже стали свидетелями скандала, сенсации, а всё потому, что сборные выступают с сильно обновлёнными составами. Попробуем разобраться, что нас ожидает сегодня на ОИ-2024.

Прогноз на матч Аргентина — Ирак

Встреча между Аргентиной и Марокко обернулась настоящей драмой. И это уже в 1-м туре Олимпиады! Подопечные Маскерано сравняли счёт на 90+16-й минуте, но из-за беспорядков игра была остановлена почти на два часа. Как только она возобновилась, гол был проверен с помощью видеоповторов и отменён.

Это означает, что бело-голубые вполне могут вылететь с турнира, если проиграют Ираку. Маскерано предстоит проделать серьёзную работу и правильно настроить аргентинцев после такого скандального поражения. «Львы Месопотамии» же могут гарантировать себе выход в плей-офф, если наберут ещё три очка. Встречу 1-го тура они выиграли у Украины со счётом 2:1. Хватит ли сил ещё на одну сенсацию?

Аргентине не нужна дополнительная мотивация, чтобы побеждать иракцев. Маскерано и Альварес должны понимать, что соперник непростой. Но состав у бело-голубых намного лучше, чем у «Львов Месопотамии». Мы считаем, что аргентинцы соберутся, настроятся и разгромят Ирак. Поставить на победу Аргентины с форой (-2.5) можно за 3.60.

Прогноз на матч Украина — Марокко

Жёлто-синие доминировали и создали множество моментов в матче с Ираком, но на результате это не отразилось. Украинцы проиграли со счётом 1:2. Причём команда была впереди, однако растеряла преимущество. Если подопечные Руслана Ротаня в очередной раз уступят, то, вероятно, оформят досрочный вылет с турнира.

Теперь Украине нужно реагировать и доказывать на поле, что она заслуживает выйти в плей-офф. Но сделать это в игре с Марокко будет очень сложно. «Атласские львы» победили аргентинцев (2:1), пусть и в очень скандальном матче.

Мы считаем, что жёлто-синие прибыли на Олимпиаду совершенно не готовыми к таким испытаниям. Тренеру с трудом удалось набрать состав. Естественно, никого из звёзд нет. Так ещё и клубы украинской лиги отказывались отпускать ряд своих футболистов. Предлагаем поставить, что «Атласские львы» не проиграют и «обе забьют», за 2.20.

Прогноз на матч Франция — Гвинея

Франция начала выступление на ОИ-2024 уверенно. Команда разгромила сборную США со счётом 3:0. Александр Ляказетт был великолепен. Он забил гол и сделал результативную передачу. Блеснул и Майкл Олисе, отметившийся одним забитым мячом. Хотя по статистике большого преимущества у «трёхцветных» не было. Они показали очень хорошую реализацию.

Гвинея разочаровала, потерпев поражение во встрече с Новой Зеландией со счётом 1:2. Хотя команда подходила к ней в статусе фаворита. Теперь задача усложняется. Чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф, необходимо сотворить громкую сенсацию в предстоящей игре.

Однако такое кажется невозможным. Французы показали, что находятся в великолепной форме. Они должны легко побеждать Гвинею благодаря мастерству футболистов. Ляказетт и Олисе не единственные, кто может сделать результат. Победа «трёхцветных» с форой (-2.5) идёт с коэффициентом 3.00.

Прогнозы на Олимпиаду

Ставка 1: победа Аргентины с форой (-2.5) в матче с Ираком за 3.60.

Ставка 2: Марокко не проиграет Украине и обе забьют за 2.20.

Ставка 3: победа Франции с форой (-2.5) в матче с Гвинеей за 3.00.