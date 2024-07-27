Экспресс на РПЛ: «Рубин» даст отпор «Зениту» и яркое московское дерби

Интриг в чемпионате России с каждым днём всё больше.

Сегодня нас ждут очень интересные матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том числе дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.86.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Локомотив»

Бело-голубых считают одними из главных конкурентов «Зенита» в чемпионской гонке. Уход Антона Шунина удалось компенсировать контрактом с опытным Андреем Лунёвым, остались также Диего Лаксальт и Константин Тюкавин с Бителло. Вот-вот должен вернуться Хорхе Карраскаль с отдыха после Кубка Америки. Состав у московского клуба довольно приличный для борьбы. Новый сезон был начат с домашней победы над «Факелом» со счётом 3:1.

Однако перед «Локомотивом» у «Динамо» даже так есть запас. Железнодорожники разошлись с Антоном Миранчуком и Максимом Глушенковым разными путями, а с трансфером Маркиньоса из «Ференцвароша» затормозили. По слухам, не смогли договориться об оплате, а больше денег предложил «Спартак». Кому играть в атаке теперь — непонятно.

Михаилу Галактионову удалось одержать победу над «Акроном» в 1-м туре. Дома, со счётом 3:2. Очень хорошо себя проявила молодёжь. Только вот молодые футболисты, как правило, нестабильны. Спросите у Валерия Карпина, «Ростов» которого часто недобирал из-за этого очки. «Динамо» же готово продолжить борьбу с «Зенитом», тянущуюся с прошлого сезоне. Так что в московском дерби логично ждать победу бело-голубых с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч «Рубин» — «Зенит»

Оба клуба начали новый сезон Российской Премьер-Лиги с результативной победы. Казанский «Рубин» в 1-м туре гостил у «Нижнего Новгорода» и выиграл со счётом 4:2. Казанцы ответили на быстрый гол своим быстрым голом, а затем ударно провели вторую половину первого тайма. Хотя по итогу даже меньше владели мячом.

«Зенит» выписал 4:2 «Краснодару» в матче за Суперкубок России. Оформил разгромную сухую победу на выезде над самарскими «Крыльями Советов» в 1-м туре РПЛ — 4:0. Теперь пожалует к «Рубину» в Казань, который, впрочем, в последние годы слишком часто причиняет неудобства.

Пока что «Зенит» встречался только с командами, которые действуют в атакующей манере. То есть оставляют много свободных зон. Отсюда по четыре мяча краснодарцам и самарцам. Вот только казанцы не такие, мячом распоряжаются аккуратнее. Едва ли они повторят ошибки предшественников. Скорее всего, сыграют в первую очередь надёжно.

Конечно, «Зенит» — заслуженный фаворит. Состав вместе со скамейкой у него подобрался очень солидный. Какой-то сенсации здесь не ждём. Однако и слишком много голов тоже не предвидится. В качестве ставки заманчиво выглядит тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 1.90.

Прогноз на матч «Факел» — «Акрон»

В концовке минувшего сезона «Факел» смотрелся бодро. Его руководство не прогадало, назначив на должность главного тренера Игоря Черевченко. Однако матч 1-го тура «Факел» должен был проиграть в одну калитку. К 30-й минуте он уступал «Динамо» со счётом 0:3. Но на 40-й минуте случилось глупое удаление. Прямую красную карточку получил Даниил Фомин. Это помогло воронежцам отыграть один мяч.

«Акрон» великолепно провёл сборы. Он выиграл все четыре товарищеские встречи с общим счётом 22:4. Новый сезон РПЛ подопечные Тедеева начали весьма сносно. Они уступили, но навязали серьёзную борьбу «Локомотиву» (2:3). Игра получилась на загляденье. Победа «Локомотива» закономерна, однако во втором тайме тольяттинцы смотрелись лучше. Они имели отличные шансы сравнять счёт.

«Факел» подходит ко встрече в несобранном виде. Будет успехом, если воронежцы хотя бы не пропустят много. Они должны постараться не расстроить болельщиков. «Акрон» видится фаворитом. Он очень здорово показал себя в матче с «Локомотивом» и в предстоящей игре предоставит новую порцию интересного комбинационного футбола. Поставим, что тольяттинцы не проиграют, за 1.72.

Экспресс на 27 июля

Ставка 1: победа «Динамо» в матче с «Локомотивом» за 2.10.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в игре «Рубин» — «Зенит» за 1.90.

Ставка 3: «Акрон» не проиграет «Факелу» за 1.72.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.90 Х 1.72 = 6.86.