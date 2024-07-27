«Арсенал» — «МЮ». От товарищеского матча одно название

С незапамятных времён между клубами идёт ожесточённое соперничество. В контрольных играх градус не снижается.

28 июля состоится товарищеский матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение лондонцам: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 28 июля 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.75.

Анализ и прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» (28.07.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 28 июля состоится контрольная игра, в которой померяются силами два клуба английской Премьер-лиги — лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 3:00 мск.

Нельзя сказать, что «Арсенал» пассивен на трансферном рынке. Он интересуется рядом футболистов, но до конкретики пока что дело не доходит. Впрочем, самое главное другое — ещё никто из лидеров не покинул клуб из Лондона, и хорошо бы, чтобы так и оставалось.

Уже два года подряд «Арсенал» останавливается в шаге от победы в чемпионате Англии. У Микеля Артеты всё работает как швейцарские часы. Его подопечные показывают красивый зрелищный футбол, но относительно «Манчестер Сити» им не хватает стабильности и менталитета победителя.

В недавней товарищеской встрече с «Борнмутом» подопечные Микеля Артеты выступили очень плохо. Они позволили создать сопернику очень много моментов. Только благодаря плохой реализации «вишен» лондонцы дотянули до серии послематчевых пенальти и вырвали победу.

Безусловно, это всего лишь контрольная встреча, которая ни о чём глобальном не говорит. Однако отношение «канониров» к товарищеским матчам заставляет задуматься. В этом и кроется разница между командой-победителем и просто сильным клубом. Настоящий чемпион намерен побеждать всегда.

«Манчестер Юнайтед» на трансферном рынке более решителен, чем «канониры». Причины тому понятны без доводов. Один из самых титулованных клубов Англии последние несколько лет подчистую проигрывает конкуренцию в борьбе за медали АПЛ.

В прошлом сезоне у Эрика тен Хага совсем ничего не получалось. Большое количество травм напрочь выбило манкунианцев из борьбы за выход в Лигу чемпионов, но всё равно они как-то умудрились выиграть Кубок Англии, победив в финале «Манчестер Сити» (2:1).

Летом клуб усилил наиболее проблемные позиции. Он перехватил у «Реала» очень талантливого 18-летнего защитника Лени Йоро, а также подписал результативного нападающего «Болоньи» Джошуа Зиркзее. В 34 встречах минувшего розыгрыша Серии А форвард записал на свой счёт 11 забитых мячей.

Один из новичков уже даже успел дебютировать за «красных дьяволов». Йоро помог Эрику тен Хагу в товарищеском матче победить «Рейнджерс» (2:0). Нидерландский специалист выделил много времени молодёжи и редко получающим игровое время футболистам.

На предстоящий матч составы будут оптимальные у обоих клубов. Хоть игра и товарищеская, статус одного из наиболее значимых соперничеств не только в истории английского футбола, но и мирового никто не отменял. Предлагаем заключить пари на тотал больше 3.5 мяча за 2.13. Пять из семи последних очных встреч ознаменовались данным исходом.

И примечательно, что побеждали клубы по очереди. Какие бы проблемы ни были у команд, сумасшедший настрой их нивелировал. Поэтому выявить фаворита в предстоящей встрече не представляется возможным. Удивить способны как лондонцы, так и манкунианцы.

Прогноз и ставки на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед» 28 июля 2024 года

Всё свидетельствует в пользу результативного исхода грядущего матча. У обеих команд есть проблемы оборонительного характера. «МЮ» постарался закрыть их трансфером перспективного защитника, но получится или нет — покажет время. При этом у клубов всё в порядке с результативностью. История очных встреч свидетельствует в пользу изобилия голов.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.13.