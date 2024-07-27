Бобби Грин — Пэдди Пимблетт. Самый непредсказуемый поединок вечера

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) на арене «Co-op Live» пройдёт турнир единоборств UFC 304. В одном из его боёв в лёгком весе сойдутся британец Пэдди Пимблетт и американец Бобби Грин. Это будет поединок, в котором может быть всё что угодно!

Во сколько начало боя Грин — Пимблетт

Бой между Бобби Грином и Пэдди Пимблеттом начнётся ориентировочно в 6:15 мск.

Где смотреть бой Грин — Пимблетт

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 304, можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Грин — Пимблетт, ставки и коэффициенты

Букмекеры считают шансы бойцов абсолютно равными. Победа любого из них идёт за 1.92, а на ничью дают 50.0.

На полный бой можно поставить за 1.65, а на нокаут от любого из соперников — за 3.35. Коэффициентом 4.60 оценили вероятность сабмишена.

Трибуны и судьи помогут Пимблетту?

Выбирая победителя этого боя, можно бросать монетку. С одной стороны, 37-летний ветеран Бобби Грин. Чемпионских амбиций у него нет, но это крепкий боец, который любит устраивать шоу в октагоне. Правда, порой за зрелище и стойку с опущенными руками Грин получает от соперников на орехи. В своём последнем поединке Грин победил по очкам Джима Миллера. Стоит отметить, что в своей карьере Бобби дрался с очень серьёзными соперниками — например, с Исламом Махачевым и Тони Фергюсоном.

Пимблетт — любимец публики, у него много фанатов. Он буквально с ноги пробил дверь в UFC, нокаутировав Луиджи Вендармини. Победная серия продолжается, но с каждым боем Пимблетт выглядит всё менее убедительно. Так можно и не дорасти до топовых соперников. Джаред Гордон устроил ему хорошую трёпку, решение судей отдать Пэдди победу было очень спорным.

Тони Фергюсона британец победил, но с учётом состояния соперника этот успех тоже вряд ли можно занести Пимблетту в копилку. Из плюсов отметим то, что Пэдди — более разносторонний, у него лучше навыки борьбы. В стойке британец прилично хуже.

Но не будем забывать важный фактор — бой пройдёт в Манчестере. А значит, за Пимблетта будет полный зал поклонников. Это может стать моральным допингом для британца. Ну и поддавить судей. Если бой будет примерно равным, рефери со спокойной душой отдадут победу Пимблетту.

Так что Грину нужно побеждать уверенно, используя своё преимущество в стойке. Готов ли к этому Бобби? Сказать очень сложно. Иногда кажется, что шоу ему уже важнее спортивных результатов. Ну и приз за лучший бой тоже важен, конечно.

Повторимся — этот бой может завершиться как угодно. Но с учётом того факта, что проходит он на британской земле, позиции Пимблетта выглядят чуть увереннее. Рекомендуем ставку на его победу за коэффициент 1.92.

Ставка: победа Пэдди Пимблетта за 1.92.