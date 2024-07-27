Том Аспиналл — Кёртис Блэйдс. Нет ничего более постоянного, чем временное

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) на арене «Co-op Live» пройдёт турнир единоборств UFC 304. В одном из его боёв за титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе сойдутся британец Том Аспиналл и американец Кёртис Блэйдс. При всех достоинствах претендента у временного чемпиона есть все шансы защитить свой титул.

Во сколько начало боя Аспиналл — Блэйдс

Бой между Томом Аспиналлом и Кёртисом Блэйдсом начнётся ориентировочно в 6:45 мск.

Где смотреть бой Аспиналл — Блэйдс

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира UFC 304, можно на телеканале «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Аспиналл — Блэйдс, ставки и коэффициенты

Букмекеры считают явным фаворитом представителя Англии. Поставить на победу Аспиналла можно с коэффициентом 1.26. Шансы американского бойца оценили котировкой 4.05. Ничья маловероятна, сделать ставку на такой исход можно за 65.0.

На то, что бой завершится досрочно, предлагают коэффициент 1.07, а обратный исход идёт за 7.50. На нокаут можно поставить с котировкой 1.38, а на болевой или удушающий приём — за 4.40.

Проблема Блэйдса в голове

Этот бой необычный уже потому, что Аспиналл будет защищать титул временного чемпиона. Он так и не договорился о бое с Джоном Джонсом, поэтому пока пребывает в статусе временщика. Впрочем, нет ничего более постоянного, чем временное.

На этом интрига поединка во многом и исчерпывается, потому что вряд ли у британца возникнут проблемы. Аспиналл — очевидно лучший боец в тяжёлом весе. Он хорош во всех аспектах — и в стойке, и в грэпплинге. Семь боёв в UFC — семь побед, досрочных побед. Шесть из них в первом раунде. Единственное поражение — как бы ни было смешно, как раз от Блэйдса. Правда, вряд ли сам американец сильно радовался такому успеху, ведь победу ему отдали только из-за травмы Тома.

Британец вернулся и убрал Марчина Тыбуру с Сергеем Павловичем. А вот Блэйдс Павловичу как раз проиграл нокаутом в первом раунде. И здесь на первый план выходят ментальные проблемы. Как только Кёртис оказывается в октагоне против серьёзного соперника, мы не видим даже половины Блэйдса.

На что рассчитывать Блэйдсу в этом поединке? Ну, во-первых, нужно постараться выстоять хотя бы первый раунд. Получится решить эту задачу — можно уже собой гордиться, выдохнуть и начать действовать более активно. Перебить Аспиналла нереально, в борьбе у Блэйдса есть преимущество, но о ней американец иногда как будто забывает. Кажется, единственная надежда — это лаки-панч.

Победа Аспиналла — вопрос времени. Конечно, все ждут очередной нокаут в первом раунде. Но вот здесь можно попробовать сыграть от противного. На кону титул, команда Тома наверняка попросит его не форсировать события. Да и Блэйдсу уже пора побороть своих демонов. А в плане возможностей он точно готов выстоять три минуты. И даже шесть. Поставить на победу Аспиналла в промежутке с третьего по пятый раунд можно с коэффиицентом 6.30.

Ставка: победа Аспиналла в 3-5-м раунде за 6.30.