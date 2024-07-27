Леон Эдвардс — Белал Мухаммад. Главное — не уснуть!

В ночь с 27 на 28 июля в Манчестере (Англия) на арене «Co-op Live» пройдёт турнир единоборств UFC 304. В главном бою за титул в полусреднем весе сойдутся британец Леон Эдвардс и американец Белал Мухаммад. И это тот случай, когда самый главный поединок может оказаться самым скучным.

Во сколько начало боя Эдвардс — Мухаммад

Бой между Леоном Эдвардсом и Белалом Мухаммадом начнётся ориентировочно в 7:15 мск.

Где смотреть бой Эдвардс — Мухаммад

Посмотреть трансляцию боя UFC 304 можно на телеканале «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Кто фаворит боя Эдвардс — Мухаммад, ставки и коэффициенты

Букмекеры считают фаворитом чемпиона. Поставить на победу Эдвардса можно с коэффициентом 1.40. Шансы американского бойца оценили котировкой 3.05. Ничья маловероятна, сделать ставку на такой исход можно за 58.0.

На то, что бой завершится досрочно, предлагают коэффициент 2.30, а обратный исход идёт за 1.58. На нокаут можно поставить с котировкой 2.75, а на болевой или удушающий приём — за 8.50.

Каким бы скучным ни был Эдвардс, он заслужил титул

Это второй поединок Эдвардса и Мухаммада. Они уже встречались в 2021 году, но тот бой признали несостоявшимся: Леон попал сопернику в глаз, и тот не смог продолжать.

После этого боя Эдвардс выиграл четыре поединка, завоевал титул и уже дважды его защитил. Леон всем всё доказал. Проблема одна — он слишком скучный. Дальняя дистанция, никаких рискованных разменов и рубки, нет в арсенале и нокаутирующей мощи. При этом он хорош как в стойке, так и в партере. Может быть, чуть послабее в кардио, но сам Леон уже заявил, что работал над этим при подготовке к бою.

Мухаммад идёт на серии из девяти побед, сразиться за титул он заслужил своей долгой карьерой. Ключевое его умение — борьба, при этом с финишированием соперников у Белала всё не очень хорошо. Он чаще побеждает решением. Две победы нокаутом и одна сабмишеном за 17 боёв — прямо скажем, немного.

Даже если Белал найдёт свой тейкдаун, то вряд ли он сможет нанести непоправимый урон Эдвардсу. А в остальном британец будет сильнее. Даже если взять тот несостоявшийся бой 2021 года, то первый раунд целиком и полностью остался за Леоном.

От этого поединка не стоит ждать искромётного шоу. Вязкое и тягучее зрелище, которое не каждый выдержит ранним утром. Но если вы всё-таки досмотрите бой до конца, то наверняка увидите победу Леона Эдвардса по очкам. Букмекеры, кстати, дают на неё очень неплохой коэффициент 2.22. Тот случай, когда ставить точно стоит.

Ставка: победа Леона Эдвардса решением судей за 2.22.