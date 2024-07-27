«Оренбург» — «Ахмат». Деограсия и Адиев строят команды будущего

28 июля состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Ахмат». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.22. Успех грозненцев оценён в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» 28 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Ахмат» (28.07.2024)

Начинает набирать обороты новый сезон Российской Премьер-Лиги. 28 июля состоятся три встречи 2-го тура первенства. В одной из них на арене «Газовик» померяются силами «Оренбург» и «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

«Оренбург» начал сезон очень здорово. Он уверенно победил «Спартак» (2:0). У сине-белых были моменты, чтобы забить ещё. «Народная команда» выступила невнятно. Она мало что сумела создать у ворот соперника и при этом сама допустила очень много ошибок оборонительного плана. Защита красно-белых была похожа на проходной двор.

Оренбуржцы то и дело убегали в атаки, в которых имели численный перевес. Давиду Деограсии хорошо бы поработать над действиями в завершающей фазе атаки. Там, где можно было выкатить на убойную позицию, его подопечные предпочитали бить с острого угла и только губили моменты.

Для начала сезона, конечно, пойдёт. Самое главное — быстро адаптировались к ритму РПЛ и требованиям Деограсии быстроногие новобранцы сине-белых. Они моментально включились и успешно приняли в работу предпочитаемый испанским тренером высокий прессинг.

Результатом давления оренбуржцев стал второй забитый мяч «Спартаку». Они вынудили Александра Максименко активным прессингом допустить ошибку и непринуждённо закатили мяч в пустые. За победу во встрече с «народной командой» футболисты команды из Оренбурга получили повышенные премии.

«Ахмат» начал сезон не настолько, но тоже хорошо. Он сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Местами грозненцы смотрелись лучше. У них лучше получалось создавать остроту. Где-то команде немного не хватило везения, где-то подвела реализация.

Магомед Адиев положительно оценил результат и течение встречи с краснодарцами. Он считает, что его подопечные показали неплохую игру. И подчеркнул, что команда с позитивом смотрит на чемпионат. Заметно, что она воодушевлена и с удовольствием следует за руководившим сборной Казахстана специалистом.

Магомед Адиев возглавил «Ахмат» под занавес прошлого сезона. Под его руководством грозненцы выиграли пять из семи последних матчей минувшего розыгрыша РПЛ. Обновление состава летом не оказало негативного влияния на качество их игры. Наоборот.

У грозненцев появился отличный потенциал для развития. Они приобрели несколько легионеров, которые могут стать главными открытиями сезона. Уж кто-кто, а Магомед Адиев прекрасно умеет раскрывать таланты и работать с очень разными футболистами.

От предстоящего матча можно ждать всего что угодно. Для «Оренбурга» это второй домашний матч подряд, и после премирования команда может воодушевиться ещё больше. В прошлом сезоне РПЛ сине-белые забивали не часто, но в новом ситуация обещает стать лучше. Нападение клуба стало быстрее и вариативнее. Нужно только довести до ума некоторые моменты.

В то же время «Ахмат» нельзя занести в андердоги. Он показал, что с самого начала сезона готов навязывать борьбу вице-чемпиону РПЛ. Будь подопечные Адиева чуточку удачливее, краснодарцы могли бы уехать из Грозного без очков. Заключить пари на тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. 8 из 10 последних официальных очных встреч закончились именно так.

В «Ахмате» заявили о задаче закончить сезон РПЛ в топ-5, а ведь ещё в прошлом сезоне команда боролась за выживание. Оренбуржцы тоже были в опасной зоне, но теперь они не похожи на клуб, который будет внизу турнирной таблицы. Давид Деограсия и Магомед Адиев приносят успех.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Оренбург» — «Ахмат» 28 июля 2024 года

Оба клуба прогрессируют под руководством очень грамотных специалистов, обладающих выдержкой и сильными индивидуальными качествами. Сезон только начался, а оренбуржцы и грозненцы уже радуют своих поклонников качественной атакующей игрой и хорошими результатами в матчах с сильными соперниками. История очных встреч и игра команд предвосхищает изобилие голов. Предлагаем проверить ставку на «верх» по голам.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.