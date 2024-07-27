Сербия — США. Леброн Джеймс вселяет страх

Пешич считает, что нынешняя сборная США сильнее «Дрим-тим» 1992 года. Он что, боится?

28 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпийских игр по баскетболу 2024 года Сербия — США. Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американцев можно с коэффициентом 1.10. Успех сербов оценён экспертами в 7.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024 Сербия — США 28 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Сербия — США будет результативным: тотал больше 177.5 очка идёт за 1.55, а тотал меньше 177.5 очка — за 2.30. Заключить пари на то, что одна из команд выиграет три четверти подряд, можно с коэффициентом 2.15.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Сербия — США (28.07.2024)

27 июля стартует главный турнир в иерархии баскетбольного сообщества — Олимпийские игры. На следующий день состоится одна из самых интересных встреч группового этапа турнира. В ней померяются силами Сербия и США. Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

История сборной Сербии богата на достижения. Она выиграла 14 золотых медалей на различных крупных международных турнирах, а также пять раз взяла серебро Олимпийских игр. Нынешнее поколение национальной команды весьма талантливо.

Четыре сербских баскетболиста выступают в НБА и являются там не просто игроками средней руки. Среди них выделяется приведший «Денвер Наггетс» к чемпионству Никола Йокич. По итогам 2024 года он был признан самым ценным игроком НБА. В среднем он набирал за игру 26,4 очка, совершал 12,4 подбора и отдавал девять результативных передач.

Йокич обладает универсальностью и удивительным видением игры. Его пасы и обманные движения всегда непредсказуемы для соперников. Трёхкратный MVP НБА с выдающейся точностью выбирает наиболее благоприятный момент для паса или броска. Сдерживать его просто невозможно.

Впрочем, несмотря на старания Николы, по итогам минувшего сезона «Денвер» не сумел пробраться дальше 1/4 финала плей-офф НБА. В конце концов, один в поле не воин, и в предстоящем матче это будет продемонстрировано наглядно. У сборной США практически весь состав состоит из звёзд уровня Йокича.

За всю историю американцы не выиграли только четыре ОИ. Трижды они уступили уже несуществующим странам (Югославии и два раза СССР) и однажды — как раз Сербии. Гегемония «звёздно-полосатых» безоговорочна. И это совсем не удивительно, ведь они являются родоначальниками баскетбола.

Основное внимание приковано не к молодым звёздам сборной США, которые обладают не менее выдающимися качествами, чем Никола Йокич. Главный фокус на живой легенде — Леброне Джеймсе, который может стать первым баскетболистом в истории, выигравшим три розыгрыша ОИ.

Ещё, конечно, внимания заслуживают Стефен Карри и самый результативный баскетболист в истории Олимпийских игр Кевин Дюрант, недавно вернувшийся к тренировкам со сборной. Это звёзды с большой буквы. Они помогут Леброну Джеймсу укрепить своё и без того огромное наследие.

Несмотря на возраст, Леброн пребывает в очень хорошей физической форме. Своей игрой и лидерскими качествами он вдохновляет партнёров как на клубном уровне, так и в национальной команде. В прошлом сезоне НБА Джеймс в среднем за игру набирал 25,7 очка, совершал 7,3 подбора и отдавал 8,3 результативной передачи.

К предстоящему матчу американцы подходят в качестве явных фаворитов. Они выиграли четыре из пяти последних очных встреч и в трёх их них забрали три четверти подряд. Заключить пари на то, что «звёздно-полосатым» удастся это сделать в грядущей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15.

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич в преддверии встречи сделал громкое заявление. Он сказал, что нынешняя сборная США сильнее, чем легендарный состав 1992 года. Заявка у американцев действительно мощная, но неужели она сильнее «Дрим-тим»?

Один из членов состава 1992 года Крис Маллин отреагировал на слова сербского специалиста резко. Он сказал, что Пешичу нужно проснуться. Не так тренер должен настраивать подопечных на встречу с фаворитом.

Прогноз и ставки на матч ОИ-2024 Сербия — США 28 июля 2024 года

Сборная Сербии подходит к матчу с опаской и боязливостью. Во всяком случае, такое ощущение складывается после слов Пешича. Состав у сборной США действительно намного сильнее, но если так говорить, то даже борьбу навязать не получится. История очных встреч и расклад сил в целом на стороне уверенной победы американцев.

Ставка: команда выиграет три четверти подряд за коэффициент 2.15.