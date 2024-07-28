Экспресс на РПЛ: от «Спартака» и «Краснодара» ждут улучшений

Пока красно-белые и «быки» не выглядят претендентами даже на топ-4.

Сегодня пройдут три встречи 2-го тура РПЛ, с которыми у болельщиков связаны большие ожидания. В каком состоянии подошли к новому сезону топовые клубы? Как впишутся в игровой ритм новички Премьер-Лиги? Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.09.

Прогноз на матч «Химки» — «Спартак»

Подмосковные «Химки» заняли первое место в Первой лиге и благополучно вернулись в РПЛ. Однако перед началом нового сезона руководство решило поменять Андрея Талалаева на Франка Артигу, который ранее работал в «Родине». Пока что непонятно, что ждать от нового главного тренера. Да ещё и на таком уровне.

Начали, впрочем, сезон-2024/2025 химчане ничьей с махачкалинским «Динамо» (1:1), которое тоже вышло из Первой лиги. Здесь надо сказать, что даже неплохо атаковали и не реализовали сразу два пенальти в первом тайме — на 23-й и 39-й минутах. Скорее всего, при большей точности футболистов рассчитывали бы на победу.

«Спартак» в дебютной игре сезона под руководством нового наставника всухую проиграл «Оренбургу» — 0:2. Деян Станкович заявил, что его подопечные оказались не готовы к высоким забросам и резким выбеганиям соперника. С атакой у красно-белых в предстоящем сезоне в принципе ожидаются проблемы. Квинси Промес больше недоступен, Александр Соболев мысленно в футболке «Зенита». Подписали опытного Виллиана Жозе, но тот ещё набирает подходящие кондиции. А Эсекьель Барко только-только перешёл.

«Химки» регулярно дают «Спартаку» бой. По крайней мере, на своём поле. Лишь один из последних трёх выездов в Химки для красно-белых закончился победой. При этом со счётом 3:2, то есть с двумя пропущенными. В остальных двух случаях — ничья со счётом 1:1 и поражение со счётом 1:2. Хорошим вариантом для ставки будет «обе забьют» с коэффициентом 1.85.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Ахмат»

«Оренбург» начал сезон очень здорово. Он уверенно победил «Спартак» (2:0). У сине-белых были моменты, чтобы забить ещё. Самое главное — быстро адаптировались к ритму РПЛ и требованиям Деограсии быстроногие новобранцы. За победу во встрече с «народной командой» футболисты команды из Оренбурга получили повышенные премии.

«Ахмат» начал сезон не настолько, но тоже хорошо. Он сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1). Местами грозненцы смотрелись лучше. У них лучше получалось создавать остроту. Где-то команде немного не хватило везения, где-то подвела реализация. Магомед Адиев положительно оценил результат и течение встречи с краснодарцами. Он считает, что его подопечные показали неплохую игру.

Как итог, оба клуба прогрессируют под руководством грамотных специалистов. Сезон только начался, а оренбуржцы и грозненцы уже радуют своих поклонников качественной атакующей игрой и хорошими результатами в матчах с сильными соперниками. История очных встреч и игра команд предвосхищает изобилие голов. Предлагаем проверить ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

В прошлом сезоне «Краснодар» финишировал на втором месте, обыграв в заключительном туре главного конкурента — московское «Динамо». С тех пор расклад сил изменился.

Подопечные Мурада Мусаева проиграли матч за Суперкубок России тому же «Зениту» со счётом 2:4. Проспали первый тайм, а когда проснулись во втором — времени уже осталось мало. В 1-м туре нового сезона чемпионата России гостили в Грозном у «Ахмата» и снова остались без победы, сыграв вничью 1:1. Причём ощущения преимущества не было.

Зато в предстоящем матче с махачкалинским «Динамо» можно ожидать от «Краснодара» выступления с позиции силы. Во-первых, сами махачкалинцы в РПЛ — лицо новое. Начали с ничейного матча с «Химками» (1:1), однако чувствовался недостаток усиления. Большинство футболистов выступают уже не первый год, а здесь-то уровень выше.

В качестве ставки выберем победу «Краснодара» с форой (-2.5) по угловым за 1.85. «Динамо» даже за время встречи с таким же аутсайдером «Химками» подало меньше угловых. А «быкам» нужно лететь вперёд, чтобы показать свою реальную силу.

Экспресс на 28 июля

Ставка 1: обе забьют в матче «Химки» — «Спартак» за 1.85.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в игре «Оренбург» — «Ахмат» за 1.78.

Ставка 3: победа «Краснодара» с форой (-2.5) по угловым в матче с «Динамо» Мх за 1.85.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.78 Х 1.85 = 6.09.