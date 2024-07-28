«Ротор» — «Арсенал». Сторожук заставит уважать свою профессию

29 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги «Ротор» — «Арсенал». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу туляков можно с коэффициентом 2.34. Успех волгоградцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Ротор» — «Арсенал» 29 июля 2024 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Ротор» — «Арсенал» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Первой лиги «Ротор» — «Арсенал» (29.07.2024)

Начинает набирать обороты новый сезон второго по значимости дивизиона России. На 29 июля запланирована встреча, которая закроет программу 3-го тура Первой лиги. На стадионе «Волгоград-Арена» померяются силами «Ротор» и тульский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

«Ротор» вполне неплохо начал новый сезон. Он победил «Шинник» (1:0) и сыграл вничью с «Торпедо» (1:1). В прошлом сезоне команда выступала в третьем по значимости дивизионе России. Пока что она смотрится не хуже середняков Первой лиги.

Нельзя не учитывать фактор начала сезона. «Шинник» и «Торпедо» ещё не обрели стабильность. Они только начали привыкать к пережитым летом изменениям, и, когда адаптируются, должны стать сильнее клуба из Волгограда. Вопрос только в том, на сколько это затянется.

Возможно, Денис Бояринцев правильно делает, что на начальном этапе сезона выжимает максимум выгоды из ситуации. Это может пригодиться в конце сезона, когда будет идти борьба за выживание. У волгоградцев будет возможность вывезти на багаже очков.

Однако в целом шансы волгоградцев на сохранение прописки во втором по силе дивизионе России невелики. Команда очень сильно ограничена в ресурсах. По первым двум матчам нового сезона так и не скажешь. Некоторые футболисты «Ротора» показали себя очень здорово. Только вот когда их запас сил иссякнет, может начаться кризис.

Что касается тульского «Арсенала», то он преследует совершенно другие цели. Туляки уже готовы к борьбе за повышение. По итогам прошлого сезона они заняли четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги и получили возможность сыграть в переходных встречах.

Выйти в элитный дивизион у подопечных Александра Сторожука не получилось. Они уступили «Пари НН», но оставили после себя приятное впечатление. Есть предпосылки, что в ближайшее время «канониры» смогут заполучить путёвку в РПЛ. У них для этого есть всё.

Если бы «Арсенал» не потерял много очков в начале прошлого сезона, он мог бы напрямую выйти в РПЛ. После неудачного старта он здорово прибавил. Сторожук довёл до идеала механизмы. Его подопечные проиграли только 2 из 25 последних матчей минувшего розыгрыша Первой лиги.

В преддверии нового сезона туляки бюджетно, но весьма неплохо усилили состав и провели три товарищеские встречи с клубами РПЛ. Все три матча «оружейники» проиграли, но это послужило им весьма добротной подготовкой. По принципу — хочешь стать сильным, играй с лучшими.

Новый сезон «Арсенал» начал отлично. Он победил «Черноморца» (1:0) и «КАМАЗ» (1:0). Конечно, соперники достаточно удобные, не претендующие на выход в РПЛ, но чем от них отличается «Ротор»? По существу, только более хорошими результатами на начальном этапе сезона. Позднее всё должно выравняться.

Заключить пари на то, что «Арсенал» как минимум не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. С результативностью что у волгоградцев, что у туляков дела обстоят далеко не лучшим образом. У обеих команд весьма крепкая оборона, но недостаточно хорошо обстоят дела с созданием и реализацией моментов.

Интересно интервью, которое Александр Сторожук дал в преддверии грядущего матча. Он призвал более уважительно относиться к российской тренерской школе. Специалист сказал, что у нас принято втаптывать в грязь тренеров. Он подчеркнул, что в европейских странах такого нет.

Вопрос достаточно каверзный, ведь временами наставников критикуют абсолютно объективно. Как ещё реагировать, если команда стабильно допускает одни и те же ошибки и показывает совсем невнятный футбол?

У бывшего тренера «Краснодара» есть возможность заставить уважать себя и профессию. Если его команда продолжит показывать качественную игру и побеждать, долго похвалы и признания ждать не придётся.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Ротор» — «Арсенал» 29 июля 2024 года

«Ротор» здорово начал сезон. Он показал, что обладает необходимыми качествами для того, чтобы отбирать очки у лидеров. Подопечные Бояринцева способны зацепиться за ничью в грядущем матче. На большее не рассчитываем. «Арсенал» ещё с прошлого сезона сохраняет отличный ход. Пусть он немного забивает, зато регулярно выигрывает и уверенно приближается к цели — выйти в РПЛ.

Ставка: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.