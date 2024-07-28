Без восходящей звезды смотреть баскетбол женской сборной США будет не так интересно. Да и результативность просядет.

США — Япония. Без Кейтлин Кларк всё не то

29 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпийских игр по баскетболу 2024 года США — Япония. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американок можно с коэффициентом 1.03. Успех японок оценён экспертами в 12.5.

Коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024 США — Япония 29 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 США — Япония будет результативным: тотал больше 160.5 очка идёт за 1.77, а тотал меньше 160.5 очка — за 1.94. Заключить пари на то, что американки одержат победу с форой (-19.5), можно с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 США — Япония (29.07.2024)

27 июля стартовал главный турнир в иерархии баскетбольного сообщества — Олимпийские игры. 29 июля состоятся четыре матча между женскими сборными. В самой поздней из них померяются силами США и Япония. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Женская национальная команда США доминирует на международной арене даже похлеще мужской. Она выиграла девять розыгрышей Олимпийских игр, 11 чемпионатов мира и ещё четыре чемпионата Америки. Показатели восхищают и ужасают одновременно.

Американки проиграли всего лишь 7 из 147 последних матчей во всех турнирах. В каждом поколении у них сформировывается костяк, сыгранность и мастерство которого другим национальным командам невозможно превзойти. Из-за этого могут случаться резонансные истории.

В преддверии ОИ-2024 поднялась шумиха из-за того, что на турнир не взяли рекордсменку студенческого баскетбола NCAA по результативности — Кейтлин Кларк. Ранее достижение долгое время принадлежало члену Зала славы баскетбола Питу Маравичу.

Решение не брать Кларк было раскритиковано. Кейтлин — восходящая звезда. Многие смотрят WNBA исключительно из-за неё. Член комитета сборной США по формированию состава Джен Ризотти строго объяснила, что в задачи не входит обязанность следить за тем, сколько людей будет смотреть игры сборной. Первоочередная задача — собрать лучшую команду.

Прагматично и довольно сурово по отношению к зрителям. Не хотите — не смотрите — это, конечно, справедливо. Но много ли было бы потеряно, если бы Кларк попала в заявку и начала становиться частью сборной, которая и так безоговорочно доминирует?

Япония — тоже очень успешная сборная, но с немаловажной оговоркой. Она правит бал в Азии. Японки выиграли шесть золотых и семь серебряных медалей в чемпионате крупнейшей части света по территории. На ОИ и чемпионатах мира они завоевали только два серебра.

И то одну медаль сборная Японии взяла на домашней Олимпиаде в Токио, а вторую — в далёком 1975 году. Сложно судить об изменениях, которые произошли с тех пор. Японки стали лучше выступать в Азии. Они выиграли все пять последних чемпионатов.

Что же касается соперничества с неазиатскими национальными командами, то японки подчистую проигрывают конкуренцию. Уровень баскетбола в стране не стоит на месте, это видно. Однако до сборной США и многих других преуспевающих команд Европы Японии ещё далеко.

Не исключено, что японкам удастся навязать борьбу американкам и порадовать результативностью, но совершить сенсацию вряд ли получится. Сборные на принципиально разном уровне. Впрочем, результативной победы сборной США, наверное, ждать не стоит. Предлагаем заключить пари на ИТ1М 90.5 очка за коэффициент 1.85.

Только в 3 из 14 последних матчей в различных турнирах американки набрали больше 90 очков. И во всех трёх случаях — во встречах с явными аутсайдерами. Именно поэтому печалит отсутствие Кейтлин Кларк в заявке национальной команды. С ней результативность точно была бы лучше.

Прогноз и ставки на матч ОИ-2024 США — Япония 29 июля 2024 года

Сборная США — явный фаворит. В её победе не возникает никаких сомнений, но высокой результативности не ждём. Во-первых, сборная Японии довольно крепка. Во-вторых, американки очень редко набирают большое количество очков. С Кейтлин Кларк было бы повеселее.

Ставка: индивидуальный тотал США меньше 90.5 очка за 1.85.