Франция — Сербия. Чемпионки мира на грани

29 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Олимпийских игр по волейболу 2024 года Франция — Сербия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами сербок: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.01. Успех француженок оценён экспертами в 18.0.

Коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024 Франция — Сербия 29 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Франция — Сербия будет результативным: тотал больше 127.5 очка идёт за 1.63, а тотал меньше 127.5 очка — за 2.15. Заключить пари на то, что сербки одержат победу с форой (-21.5), можно с коэффициентом 1.87.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 Франция — Сербия (29.07.2024)

Начались Олимпийские игры. 28 июля пройдут первые матчи женских сборных по волейболу. На следующий день состоятся четыре встречи. Закроет программу 1-го тура матч, в котором померяются силами Франция и действующий чемпион мира — Сербия. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Женская сборная Франции по волейболу долгие годы являлась одним из главных аутсайдеров. Казалось бы, как такое может быть в хорошо развитой стране Европы, которая преуспевает практически во всех видах спорта. К тому же мужская национальная команда выиграла золото ОИ-2020 в Токио.

Женская сборная Франции отстаёт. Лучший её результат на официальных соревнованиях под эгидой ФИВБ и ЕКВ — четвёртое место на домашнем чемпионате Европы. И то в том турнире принимали участие только две сильнейшие европейские команды — СССР и Польша.

Активно предпринимаются шаги по улучшению ситуации. Смены наставников и подходов начали медленно, но верно оказывать положительное влияние на «трёхцветных». Они два раза подряд добрались до четвертьфинала чемпионата Европы, а ещё выиграли Евролигу.

Француженки превращаются в крепкого и неуступчивого середняка. Пока что во встречах с сильными соперниками они стабильно проигрывают, но уже начинают показывать зубы. В четвертьфинале чемпионата Европы — 2021 они навязали борьбу как раз сербкам (1:3), сенсационно забрав первый сет.

В Сербии женский волейбол развит значительно лучше, чем во Франции. Сербки являются двукратными чемпионами мира и трёхкратными чемпионами Европы. Также они взяли серебро на ОИ-2016 и в 2015 году заняли второе место на Кубке мира. Все эти достижения датируются ХХI веком.

Женская сборная Сербии по волейболу четыре раза подряд выходит в финал чемпионатов Европы, но на последнем она уступила в решающем драматичном матче Турции. Во многом поражение связано с не лучшим выступлением лидера национальной команды — Тияны Бошкович.

Нападающая набрала немало очков, но лучшей игры не показала. Хочется верить, что она исправится на ОИ-2024. За всю историю существования сербки ни разу не выигрывали Олимпиаду. К новому розыгрышу турнира они подходят в качестве одного из главных претендентов на золотые медали.

Бошкович очень талантлива и результативна. К 27 годам она успела впитать огромное количество опыта выступлений на международной арене. Тияна является двукратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира, а также серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр.

У Бошкович есть талант и личностные качества для того, чтобы привести сборную к победе на ОИ-2024. Однако для начала необходимо вкатиться в ритм турнира и набрать форму. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ТБ 129.5 очка за коэффициент 1.98.

Француженки — неудобный соперник для сербок. История очных встреч насчитывает четыре матча. Три из них сербки выиграли, но при этом три игры затянулись на четыре партии. Вполне вероятно, достойное сопротивление «трёхцветные» окажут и на этот раз.

Прогноз и ставки на матч ОИ-2024 Франция — Сербия 29 июля 2024 года

В составе сборной Франции нет суперзвёзд, но это только пока. Постепенно уровень национальной команды растёт. Она обретает очертания, характер и всё чаще создаёт проблемы фаворитам. Сербия наверняка одержит победу, но вряд ли непринуждённо. На последнем крупном турнире её главная звезда показала не лучшую игру. Да и в целом действующим чемпионкам мира нужно прибавлять.

Ставка: тотал больше 129.5 очка за 1.98.