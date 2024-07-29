Экспресс на теннис ОИ-2024: легендарное соперничество Надаля и Джоковича

На Олимпийских играх в Париже стоит поддержать наших теннисистов. Также нельзя упустить матч, который, казалось, уже невозможен. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.08.

Прогноз на матч Сиюй Ван — Диана Шнайдер

Сиюй Ван неплохая теннисистка, но единственной её победой стал домашний турнир в Гуанчжоу в 2023 году. Ей 23 года, и, возможно, спортсменка сможет в дальнейшем преуспеть. В текущем сезоне она завершила участие в Открытом чемпионате Австралии и Уимблдон ещё на первом круге, а покинула «Ролан Гаррос» после поражения в игре второго круга. Хотя нельзя оставлять без внимание победу Ван во встрече первого круга Олимпиады. Она довольно уверенно выиграла у Линды Носковой — 6:3, 6:3.

Но Диана Шнайдер проводит отличный сезон. 20 летняя теннисистка подаёт большие надежды на будущее. В этом году она выиграла три турнира — в Будапеште, Бад-Хомбурге и Хуахине. WTA-250 в Венгрии проходил как раз перед самым стартом Олимпийских игр. Наверняка победа помогла россиянке как следует подготовиться к более серьёзным испытаниям.

Шнайдер в матче первого круга ОИ-2024 победила Элизабетту Коччаретто (6:2, 7:5). Примечательно, что с Сиюй Ван она уже встречалась в минувшем сезоне. Было это как раз на турнире в Гуанчжоу, который китаянка и выиграла. Диана уступила сопернице — 4:6, 5:7. Как видим, не без борьбы. Мы считаем, что Диана в очень хорошей форме и должна побеждать Сиюй, но легко точно не будет. Ставки на успех Шнайдер и тотал больше 18.5 гейма принимают за 2.20.

Прогноз на матч Роман Сафиуллин — Томас Мартин Этчеверри

Роман Сафиуллин занимает 67-е место в мировом рейтинге. На высоком уровне больших высот и достижений у него нет. Как в целом и побед в турнирах категории АТР. Лучшим достижением россиянина на ТБШ является выход в четвертьфинал Уимблдона. К слову, достиг он этого в минувшем сезоне. Теперь Роман попытает счастье и удачу на турнире в ОИ-2024. Во встрече первого круга он неожиданно для многих победил Алехандро Табило (6:4, 6:4).

Томас Мартин Этчеверри хоть и располагается выше в мировом рейтинге, чем Сафиуллин, но вряд ли превосходит россиянина в мастерстве. Когда аргентинец встречался с Романом единственный раз, то проиграл — 1:6, 4:6. В матче первого круга Олимпиады Томас победил Тьяго Уайлда (7:6, 6:2). В первом сете пришлось повозиться с бразильцем, но результат не разочаровал.

Мы считаем, что у Романа есть шанс на победу. Но если ставить на такой исход кажется рискованным делом, то взять, что он выиграет хотя бы один сет, за 1.58 вполне можно.

Прогноз на матч Новак Джокович — Рафаэль Надаль

Разве можно представить что-то более крутое, чем этот матч, который состоится уже во втором круге Олимпиады в Париже. Независимо от результата, стать свидетелем такого события уже большой праздник. Надаль и Джокович как минимум по два раза выигрывали каждый из ТБШ. Они встречались в финалах всех четырёх «Больших шлемов». Это будет 60-й очный матч. Можно сказать, юбилейный. Пока счёт в пользу Новака — 30-29. У Рафаэля есть шанс сравнять его.

Тем более испанец вскоре может объявить о завершении карьеры. Это делает их предстоящий матч ещё более особенным. Надаль во встрече первого круга потратил три сета, чтобы победить Мартона Фучовича (6:1, 4:6, 6:4). Причём эта встреча состоялась вчера, а уже сегодня испанцу предстоит выходить на корт в надежде победить своего давнего соперника.

Джокович уложился в два сета. Причём ему достался настолько слабый соперник, что Новак наверняка даже не успел вспотеть. Он выиграл у Мэттью Эбдена со счётом 6:0, 6:1. Плюс у серба было время на отдых, ведь игру первого круга он провёл ещё 27 июля.

Надаль настоящий боец, у которого есть характер. Не стоит учитывать текущую форму спортсменов, потому что матчи между ними — это особенное дело. Настрой будет совсем другим. Не будем сбрасывать со счетов Рафаэля и говорить об усталости, а поставим на то, что оба теннисиста выиграют хотя бы один сет, за 2.90.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Шнайдер в матче с Ван и тотал больше 18.5 гейма за 2.20.

Ставка 2: Сафиуллин выиграет хотя бы один сет в игре с Этчеверри за 1.58.

Ставка 3: в матче Джокович — Надаль оба теннисиста выиграют хотя бы один сет за 2.90.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.58 Х 2.90 = 10.08.