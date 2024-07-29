Испания – Египет. «Красная фурия» хочет повторить успех Евро-2024

Да, на чемпионате Европы была совсем другая команда, но есть то, что объединяет. Жажда побед и мощь.

30 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Олимпиады Испания – Египет. Начало встречи – в 16:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение «Красной фурии»: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.55. Шансы египтян оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Испания – Египет 30 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Испания – Египет получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют испанцы, сыграет коэффициент 1.11. Гол египтян доступен с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Олимпиады Испания – Египет (30.07.2024)

«Красная фурия» даже на Олимпийских играх сносит всех на своём пути. Несмотря на то что от состава с чемпионата Европы не осталось и следа, да и тренер у олимпийской команды другой, результат как будто прежний.

В минувшей встрече испанцы победили со счётом 3:1 Доминиканскую Республику. Подопечные Санти Дении сразу показали своё превосходство. Фермин Лопес забил первый гол на 24-й минуте, но соперник смог сравнять счёт. Если бы не удаление в составе кискейцев, то на перерыв они уходили бы в хорошем настроении.

Оказавшись в большинстве, «Красная фурия» забила ещё два мяча во втором тайме. Их авторами стали Алекс Баэна и Мигель Гутьеррес. Благодаря победе испанцы прочно обосновались на первом месте в группе. Им уже не грозит вылет, так как отрыв от третьей строчки составляет пять очков.

Первую встречу ОИ-2024 подопечные Дении выиграли у Узбекистана со счётом 2:1. Но по пятам идёт как раз сборная Египта, занимающая вторую строчку в таблице группы С. Она отстаёт от «Красной фурии» на два очка и имеет шансы занять первое место.

«Фараоны» во встрече 1-го тура сыграли 0:0 с Доминиканской Республикой. В минувшем матче с Узбекистаном египтяне одержали победу со счётом 1:0. Всё благодаря голу на 11-й минуте, автором которого стал Ахмед Набиль Кока. Соперник тоже забил, но его гол был отменён из-за офсайда после видеопросмотра.

Смогут ли «фараоны» продемонстрировать такую же надёжную игру в обороне с результативной «Красной фурией»? По факту для выхода в плей-офф египтянам достаточно набрать одно очко. Не верится, что в игре с испанцами это реально сделать.

Мы уверены, что подопечные Дении смогут победить Египет, однако вряд ли встреча получится результативной. Всё-таки бóльшую часть игры «фараоны» будут отсиживаться в обороне в надежде на чудо. Предлагаем поставить на победу Испании и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.

Ставка: победа Испании и тотал меньше 3.5 мяча за 2.50.