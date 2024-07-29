Украина — Аргентина. Альварес отправит жёлто-синих домой

30 июля состоится матч 3-го тура группового этапа Олимпиады Украина – Аргентина. Начало встречи – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение бело-голубым: поставить на победу аргентинцев можно с коэффициентом 1.65. Шансы украинцев оценили в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Украина — Аргентина 30 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Украина – Аргентина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют украинцы, сыграет коэффициент 1.55. Гол аргентинцев доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура Олимпиады Украина — Аргентина (30.07.2024)

В группе В на Олимпиаде по футболу сложилась непростая ситуация. У всех четырёх сборных по три очка в копилке. Кто выходит в плей-офф, а кому пора домой, определится после 3-го тура. Украинской национальной команде будет крайне непросто. Её ждёт встреча с Аргентиной.

Жёлто-синие сохранили шансы на выход в плей-офф благодаря победе в последнем матче с Марокко со счётом 2:1. Причём победный гол был забит на 90+8-й минуте. Можно сказать, что украинцам очень сильно повезло. Оставшись ко второму тайму в меньшинстве, марокканцы завладели практически тотальным превосходством.

Таким образом, сборная Украины спаслась и сохранила шансы на выход в плей-офф. Можно сказать, что чудом. Во встрече 1-го тура она проиграла Ираку со счётом 1:2. Теперь Руслану Ротаню необходимо подготовить своих подопечных к предстоящей игре. У них есть шанс войти в историю.

Если сравнивать Аргентину с большей частью команд на турнире, то можно назвать её состав звёздным. Поэтому пощады никакому сопернику точно не будет. Хотя в матче 1-го тура бело-голубые проиграли Марокко со счётом 1:2. Да, поражение было скандальным. Напомним, встреча была остановлена после того, как подопечные Маскерано сравняли счёт. Как только игра была возобновлена, гол был отменён.

Но это только разозлило аргентинцев, и они победили Ирак со счётом 3:1. Альварес стал автором двух результативных пасов. Но над реализацией бело-голубым ещё нужно поработать. Они могли забивать гораздо больше.

Теперь подопечным Маскерано будет достаточно ничьей, чтобы гарантированно выходить в плей-офф. Но что может помешать им выиграть у команды, которая не кажется равным соперником? Жёлто-синие с трудом собрали состав на Олимпиаду. Даже клубы местной лиги до последнего не хотели отпускать своих игроков.

Проигравший может остаться без плей-офф. Да, украинцы будут сопротивляться, они загнаны в угол, но никакого чуда от них ждать не стоит. Всё-таки уровень мастерства, опыт и мощный состав полностью на стороне аргентинцев. Мы предлагаем ставку на победу бело-голубых и тотал больше 1.5 мяча с коэффициентом 2.00.

Ставка: победа Аргентины и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.