«Локомотив» — «Ростов». Галактионов и Карпин подарят зрелище

30 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ «Локомотив» — «Ростов». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех ростовчан оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Кубка России Пути РПЛ «Локомотив» — «Ростов» (30.07.2024)

Позади матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Начинается розыгрыш Кубка России. 30 июля состоится встреча, которая откроет программу 1-го тура группового этапа Пути РПЛ. На стадионе «РЖД Арена» в Москве «Локомотив» примет «Ростов». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

На старте сезона «Локомотив» смотрится очень прилично. Болельщики счастливы. Железнодорожники показывают остроатакующий футбол. У них есть огромный потенциал для роста, который предстоит раскрыть Михаилу Галактионову.

Лидерами переживших летом немало изменений красно-зелёных становятся Сергей Пиняев и приобретённый у «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. Последний отметился забитыми мячами в обеих встречах нового розыгрыша чемпионата России, а также записал на свой счёт результативную передачу.

Сначала подопечные Михаила Галактионова победили «Акрон» (3:2), а затем уступили «Динамо» (1:3). Счёт встречи с бело-голубыми незакономерен. Железнодорожники создали уйму моментов. Высоким прессингом и высоким темпом они вынуждали соперника допускать ошибки.

Стоит отметить отличную игру Андрея Лунёва. Несколько раз он по-настоящему выручил свою команду. Илья Лантратов тоже немало спасал. Вратарь «Локо» заслуживает похвалы, но, несмотря на его старания, железнодорожники в двух матчах пропустили пять мячей.

Галактионов назвал ошибки в обороне детским садом. Он пообещал, что состоится серьёзный разговор с защитниками. Из-за них была упущена инициатива, которой железнодорожники во встрече с бело-голубыми владели практически весь второй тайм. Тренер «Динамо» Марцел Личка после игры отметил, что соперник простил, а его подопечные — нет.

Для «Ростова» это ключ к победе в предстоящем матче. Он начал сезон даже более здорово, чем «Локомотив». Жёлто-синие сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и победили «Крылья Советов» (3:1). Они показали приличный уровень футбола.

Во встрече с армейцами подопечные Валерия Карпина досадно потеряли очки. Они смотрелись лучше соперника. У ростовчан намного удачнее получалось конструировать атаки, выходить из обороны и создавать остроту. Где-то им немного не хватило везения, а местами хорошо сыграли защитники ЦСКА и Игорь Акинфеев.

Проблема была устранена Валерием Карпиным достаточно легко. Он просто сделал игру команды ещё более атакующей, и это принесло плоды. Жёлто-синие создали больше моментов и закономерно забили три гола. После встречи тренер сборной России похвалил их за проделанную работу.

Летом жёлто-синие не претерпели значительных перемен. Изменения если и есть, то несут скорее косметический характер. Модель игры ростовчан осталась прежней, только поприбавилось надёжности в защите. В прошлом сезоне этого очень не хватало. Клуб часто терял очки на ровном месте.

Особенно трудно подопечным Карпина приходилось на выезде. В 15 встречах в чемпионате России в гостях они пропустили 27 мячей — больше только у «Пари НН». Не исключено, что выездной фактор у жёлто-синих будет прихрамывать и в новом сезоне.

В предстоящем матче ожидается много забитых мячей. Несмотря на серьёзный разговор Галактионова с командой и налаживающуюся надёжность в защите у ростовчан, голов должно быть много. Оба тренера наверняка прибегнут к некоторым экспериментам, как и полагается на начальных стадиях Кубка России, а это увеличит риск ошибок.

Заключить пари на то, что сыграет ТБ 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Дело в том, что обе команды нашли свою игру в атаке. Они создают много моментов и часто забивают. Конечно, работать ещё есть над чем. Временами подводит реализация. Однако в целом нападение у клубов функционирует добротно.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — «Ростов» 30 июля 2024 года

«Локомотив» изменился. Он стал гораздо интереснее смотреться в нападении после летнего перерыва. Осталось только подлатать оборону. Она не справляется со своими обязанностями. «Ростов» стабильно показывает качественную игру. Единственное — достаточно уязвим в гостях. Вероятно, сыграет верх по голам.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.