К началу Кубка России команды подходят в разном тонусе, но обе должны показать красивую игру и забить.

«Рубин» — «Акрон». От Рахимова и Тедеева можно ждать чего угодно

30 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Акрон». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.95. Успех тольяттинцев оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Рубин» — «Акрон» 30 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Рубин» — «Акрон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Рубин» — «Акрон» (30.07.2024)

Позади матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Начинается розыгрыш Кубка России. 30 июля состоятся три встречи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ. В одной из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Акрон». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Матч 1-го тура РПЛ «Рубин» выиграл у «Пари НН» (4:2), но затем разгромно уступил «Зениту» (0:4). Подопечные Рашида Рахимова нанесли восемь ударов, но только два из них пришлись в створ.

Рахимов спокойно отреагировал на поражение. Он отметил, что сказалась разница в классе и исполнительском мастерстве. По самоотдаче и организации у тренера к своей команде никаких претензий нет, но он добавил, что необходимо было выступить с большим азартом и агрессией.

Главный вопрос — много ли времени казанцам потребуется для того, чтобы отойти от такого болезненного поражения. В теории — нет. Рахимов свято чтит дисциплину. После неудач его команда ещё тщательнее готовится к матчам и допускает меньше ошибок.

Летом клуб из Казани хорошо усилился. Его состав обогатился качественными футболистами, которые быстро адаптировались к требованиям Рашида Рахимова и внутренней кухне команды. У «Рубина» стала лучше глубина состава, что в Кубке России играет большое значение.

Впрочем, для «Акрона» Кубок России — это не пустое место. В позапрошлом сезоне он добрался до финала Пути регионов, а в минувшем — до 1/8 финала. У команды из Тольятти всегда хороший настрой на турнир. Даже неосновной состав может показать характер и обыграть сильного соперника.

Потенциал для развития у «Акрона» замечательный. Он заиграл новыми красками после назначения Заура Тедеева на должность главного тренера. В двух турах нового сезона РПЛ его подопечные навязали серьёзную борьбу «Локомотиву» (2:3) и победили «Факел» (2:0).

Важно, что сказал Тедеев после встречи с железнодорожниками, во втором тайме которой тольяттинцы были объективно лучше соперника. Специалист отметил, что продолжит ставить команде остроатакующий футбол, который нравится ему, болельщикам и футболистам «Акрона».

В этом Заур Тедеев и Рашид Рахимов разительно отличаются. Наставник «Рубина» предпочитает прагматичный стиль игры и выжимание максимума из создаваемых возможностей. Впрочем, в предстоящем матче мы можем этого не увидеть, потому что вместе с ротацией состава может измениться рисунок игры казанцев.

Наилучшим раскладом для ставки видится «обе забьют» с коэффициентом 1.90. Новичок РПЛ показал, что у него есть стержень и резервы для того, чтобы навязывать борьбу лидерам и уверенно обыгрывать команды уровня «Факела». Клуб из Тольятти далеко не так прост, как кажется.

У казанцев оборона выстроена очень крепко. Однако в шести матчах минувшего розыгрыша Кубка России они пропустили девять мячей. Для мощного нападения «Акрона» это хорошие предпосылки. Как минимум один гол оно наверняка сумеет соорудить.

В то же время тольяттинцы ещё не до конца привыкли к пережитым летом переменам и ритму РПЛ. Новобранцев очень много, а как следствие, предостаточно ошибок при выходе из обороны в атаку. Если бы «Локомотив» не подвела реализация, а у «Факела» не было удаления, подопечные Тедеева наверняка пропустили бы больше.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Рубин» — «Акрон» 30 июля 2024 года

Предстоящая встреча непредсказуема. Команды подходят к ней с разным настроем. У «Рубина» будет преимущество в виде домашних трибун, а также ввиду большей глубины состава. «Акрон», в свою очередь, классно выступает в Кубке России и уже успел показать боевой оскал в новом сезоне РПЛ. Вполне вероятно, встреча пройдёт на равных и забьют оба клуба.

Ставка: обе забьют за 1.90.