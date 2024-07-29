«Зенит» — «Факел». Сине-бело-голубые неуязвимы

30 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Факел». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.32. Успех воронежцев оценён в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Факел» 30 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Зенит» — «Факел» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Факел» (30.07.2024)

Позади матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Начинается розыгрыш Кубка России. 30 июля состоятся три встречи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ. В самой поздней из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет «Факел». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

Летние приобретения оказали на «Зенит» весьма благотворное влияние. Клуб из Санкт-Петербурга восхитительно начал сезон. Сначала он обыграл «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок России, а затем разгромил «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0).

Не сказать, что подопечные Сергея Семака показали запредельный уровень футбола или что-то выдающееся. Они просто не позволили соперникам реализовать моменты, а сами забили практически всё, что только можно было. Во всех трёх случаях сказался класс исполнительского мастерства.

Это и будет отличать петербуржцев от конкурентов на протяжении всего сезона. У «Зенита» огромная глубина состава, в которой даже многолетний лидер клуба Клаудиньо не может чувствовать себя безопасно. В связи с приходом Максима Глушенкова в клуб он может потерять место в основе.

Новобранец выстрелил моментально. В трёх встречах за «Зенит» он забил пять мячей. Максим стал третьим игроком в ХХI веке, отличившимся за команду из Санкт-Петербурга в первых двух матчах в РПЛ. Андрей Аршавин поделился мнением, что связка Вендел — Глушенков смотрится интереснее, чем Вендел — Клаудиньо.

Недавно появлялась информация, что Клаудиньо может перейти во «Фламенго». По сведениям источника, с футболистом уже даже были согласованы условия контракта, но после длительных переговоров «Зенит» отказался продавать бразильца. У петербуржцев огромная глубина состава, и завязывается высокая конкуренция за место в основе.

«Факелу» всё это чуждо. У него, наоборот, жуткий дефицит ресурсов. В минувшем розыгрыше Кубка России воронежцы ударили лицом в грязь. Они заняли последнее место в турнирной таблице группового этапа. Дважды «огнеопасные» уступили «Сочи», который испытывал большие проблемы и по итогам сезона не сумел сохранить прописку в РПЛ.

Новый сезон для «Факела» складывается хуже предыдущего. Сначала он уступил со счётом 1:3 московскому «Динамо», хотя играл бо́льшую часть встречи в большинстве. Затем воронежцы проиграли новичку РПЛ «Акрону» (0:2). С одной стороны, ничего страшного. Есть уйма времени, чтобы поправить положение дел в турнирной таблице.

Если же взглянуть под призмой настоящего, выступления подопечных Игоря Черевченко оставили слишком много негативного впечатления, а также опасений. Начать стоит с того, что у воронежцев большие проблемы с дисциплиной. В обеих встречах они схлопотали красные карточки.

Следующий пункт — это крайне невнятная игра команды из Воронежа в нападении. Ей с большим трудом даётся создание опасных моментов. По итогам прошлого сезона «огнеопасные» стали самой нерезультативной командой РПЛ. В текущем ситуация не обещает улучшиться.

Поставить на победу «Зенита» всухую можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Структура игры петербуржцев требует небольшой коррекции. Они уверенно выигрывают, но частенько позволяют соперникам создавать опасность у своих ворот.

У Сергея Семака есть всё, чтобы улучшить контроль над игрой. Его команде привычны доминирование, высокий процент владения мячом и постоянная игра на чужой половине поля. В ближайшее время эти составляющие должны быть отлажены.

Стоит отметить, что до прошлого сезона у петербуржцев наблюдался недонастрой на Кубок России. Они вылетали на ранних стадиях, проигрывая андердогам. В минувшем розыгрыше всё изменилось. Теперь перед Семаком стоит задача защитить титул.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Факел» 30 июля 2024 года

У «Зенита» значительно лучше комплектация состава. Он может спокойно выиграть на классе. Петербуржцы на старте сезона смотрятся весьма собранно, в то время как «огнеопасные» столкнулись с серьёзными проблемами. У воронежцев очень плохо обстоят дела с результативностью. Скорее всего, подопечные Семака обыграют их всухую.

Ставка: «Зенит» победит и не пропустит за 1.98.