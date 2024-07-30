Экспресс на Кубок России: «Зениту» нет равных, «Локомотив» учится на ошибках

Сегодня нас ожидают матчи Кубка России. Фавориты всё те же.

Сегодня стартует групповой этап Кубка России (Путь РПЛ). Ожидать ли сенсаций? Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.04.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов»

На старте сезона «Локомотив» смотрится очень прилично. Болельщики счастливы. Железнодорожники показывают остроатакующий футбол. У них есть огромный потенциал для роста, который предстоит раскрыть Михаилу Галактионову. Сначала подопечные Михаила Галактионова победили «Акрон» (3:2), а затем уступили «Динамо» (1:3). Счёт встречи с бело-голубыми незакономерен. Железнодорожники создали уйму моментов.

«Ростов» начал сезон даже более здорово, чем «Локомотив». Жёлто-синие сыграли вничью с ЦСКА (0:0) и победили «Крылья Советов» (3:1). Они показали приличный уровень футбола. Во встрече с армейцами подопечные Валерия Карпина досадно потеряли очки. Они смотрелись лучше соперника. У ростовчан намного удачнее получалось конструировать атаки, выходить из обороны и создавать остроту. Где-то им немного не хватило везения.

«Локомотив» изменился. Он стал гораздо интереснее смотреться в нападении после летнего перерыва. Осталось только подлатать оборону. Она не справляется со своими обязанностями. «Ростов» стабильно показывает качественную игру. Единственное — достаточно уязвим в гостях. Вероятно, сыграет тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «Рубин» — «Акрон»

Матч 1-го тура РПЛ «Рубин» выиграл у «Пари НН» (4:2), но затем разгромно уступил «Зениту» (0:4). Подопечные Рашида Рахимова нанесли восемь ударов, но только два из них пришлись в створ. Рахимов спокойно отреагировал на поражение. Он отметил, что сказалась разница в классе и исполнительском мастерстве. Главный вопрос — много ли времени казанцам потребуется для того, чтобы отойти от такого болезненного поражения?

Для «Акрона» Кубок России — это не пустое место. В позапрошлом сезоне он добрался до финала Пути регионов, а в минувшем — до 1/8 финала. У команды из Тольятти всегда хороший настрой на турнир. Потенциал для развития у «Акрона» замечательный благодаря Зауру Тедееву. В двух турах нового сезона РПЛ его подопечные навязали серьёзную борьбу «Локомотиву» (2:3) и победили «Факел» (2:0).

Предстоящая встреча непредсказуема. Команды подходят к ней с разным настроем. У «Рубина» будет преимущество в виде домашних трибун, а также ввиду большей глубины состава. «Акрон», в свою очередь, классно выступает в Кубке России и уже успел показать боевой оскал в новом сезоне РПЛ. Вполне вероятно, встреча пройдёт на равных и сыграет ставка на «обе забьют» за 1.92.

Прогноз на матч «Зенит» — «Факел»

Летние приобретения оказали на «Зенит» весьма благотворное влияние. Клуб из Санкт-Петербурга восхитительно начал сезон. Сначала он обыграл «Краснодар» (4:2) в матче за Суперкубок России, а затем разгромил «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0) в РПЛ. Во всех трёх случаях сказался класс исполнительского мастерства и наличие конкуренции за место в основе.

«Факелу» всё это чуждо. У него, наоборот, жуткий дефицит ресурсов. Новый сезон для «огнеопасных» складывается хуже предыдущего. Сначала они уступили со счётом 1:3 московскому «Динамо», хотя играли бо́льшую часть встречи в большинстве. Затем воронежцы проиграли новичку РПЛ «Акрону» (0:2).

У «Зенита» значительно лучше комплектация состава. Он может спокойно выиграть на классе. Петербуржцы на старте сезона смотрятся весьма собранно, в то время как «огнеопасные» столкнулись с серьёзными проблемами. У воронежцев очень плохо обстоят дела с результативностью. Скорее всего, подопечные Семака победят с форой (-1.5) за 1.70.

Экспресс на 30 июля

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Локомотив» — «Ростов» за 1.85.

Ставка 2: обе забьют в игре «Рубин» — «Акрон» за 1.92.

Ставка 3: победа «Зенита» с форой (-1.5) в матче с «Факелом» за 1.70.

Общий коэффициент: 1.85 Х 1.92 Х 1.70 = 6.04.