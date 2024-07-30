«Химки» — «Оренбург». Дуэль испанских тренеров. 1:0 в пользу Деограсии?

31 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Химки» — «Оренбург». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-чёрных можно с коэффициентом 2.35. Успех оренбуржцев оценён в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Химки» — «Оренбург» 31 июля 2024 года

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Химки» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Оренбург» (31.07.2024)

Что для болельщиков радость, то для тренерского штаба клубов РПЛ головная боль. Начинается групповой этап Кубка России, а значит командам необходимо правильно распределить силы и задействовать ресурсы. 31 июля состоится встреча 1-го тура Пути РПЛ между «Химками» и «Оренбургом». Начало — в 16:00 мск.

Красно-чёрные начали новый сезон в Российской Премьер-Лиге. Они заслужили это, выиграв Первую лигу. Вот только руководство решило, что дальше команда пойдёт без Андрея Талалаева. В итоге был приглашён на должность главного тренера испанец Франк Артига.

Пока результаты неутешительные. В матче 1-го тура РПЛ «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а в минувшей встрече проиграли «Спартаку» со счётом 1:3. Отметим, что в игре с бело-голубыми красно-чёрные сами стали виновниками неудачи. Они не реализовали два пенальти.

Красно-белым подопечные Франка Артиги проиграли по всем показателям. Они позволили «Спартаку» нанести 25 ударов по воротам, из которых 11 попали в створ. Чудом красно-чёрные не пропустили больше. Сами же нанесли всего два удара в створ. Посмотрим, что они продемонстрируют в Кубке России.

«Оренбург» покажет настоящий уровень «Химок» и Франка Артиги. Команда начала сезон хорошо. Всё благодаря Давиду Деограсии, которого было решено сохранить на посту главного тренера. В межсезонье он проделал отличную работу, сработался с новичками и сходу сотворил сенсацию в РПЛ.

Оренбуржцы в матче 1-го тура победили «Спартак» со счётом 2:0. Они были быстрее, умело находили свободное пространство в зоне красно-белых и не только. «Горожане» нанесли более чем в два раза больше ударов по воротам и в створ. В последней встрече подопечные Деограсии сыграли вничью с «Ахматом» (0:0). Силы команд действительно были равны, но жаль, что отсутствовали голы.

Расстановка сил предельно понятная. У «Химок» есть много проблемных мест, а у «Оренбурга» всё ладится. Более того, команда проводит хорошую трансферную компанию. На днях был приобретён защитник «Галатасарая» Казымджана Караташ. Если «горожане» так уверенно играли со «Спартаком», который обыграл красно-чёрных, то чего от них ждать в предстоящей встрече? Конечно же победы с коэффициентом 2.35.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Химки» — «Оренбург» 31 июля 2024 года

«Химкам» нужны изменения, а может быть время, чтобы привыкнуть к Франку Артиге. «Оренбург» уже давно сработался с Давидом Деограсией. Более того, новички показывают хороший футбол и быстро вклинились в тактику тренера. А вот красно-чёрным приобретения возрастных игроков пока не помогают. Вывод очевиден — победа «горожан».

Ставка: победа «Оренбурга» за 2.35.