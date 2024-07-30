«Спартак» — «Динамо». С Барко становится веселее!

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31 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.30. Успех бело-голубых оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года

Аналитики считают, что матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Динамо» (31.07.2024)

Позади матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Начинается розыгрыш Кубка России. 31 июля состоятся четыре встречи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ. В одной из них на стадионе «Лукойл Арена» в московском дерби померяются силами «Спартак» и «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Начало сезона оставило много плохих впечатлений от футбола «Спартака». Он в одну калитку проиграл «Оренбургу» (0:2) и не без проблем победил «Химки» (3:1). Есть большие вопросы к содержанию игры красно-белых. Ими допускается очень много ошибок в простых эпизодах.

«Народная команда» даёт соперникам слишком много свободы на своей половине поля. Даже во встрече с «Химками» неоднократно наблюдалась следующая картина: полузащита и один из защитников «Спартака» не успевают вернуться, у соперника появляется простор для разгона атаки и создания потенциально голевого момента.

«Химки» забили два мяча, но один из голов был отменён из-за нарушения правил в атаке на Наиле Умярове, который в первых двух матчах сезона виделся одним из слабых звеньев красно-белых. Когда Деян Станкович до конца освоится в клубе, полузащитник наверняка потеряет место в основе.

Обратные впечатления остались от выступления только присоединившегося к «Спартаку» Эсекьеля Барко. В дебютном матче в РПЛ он забил великолепный гол со штрафного и принял участие практически во всех созданных «народной командой» опасных моментах. Аргентинец шикарно развивал атаки и проделал большой объём командной работы. Он заметно выделялся на фоне всех остальных.

«Динамо» начало сезон гораздо увереннее «Спартака». Сначала победило «Факел» (3:1), играя бóльшую часть матча в меньшинстве, а затем обыграло «Локомотив» (3:1). Одним из главных героев встречи с железнодорожниками стал новичок бело-голубых Андрей Лунёв. Он совершил несколько потрясных спасений.

С приобретением Лунёва надёжность оборонительной линии «Динамо» заметно повысилась. Вратарь грамотно руководит защитой, а также выделяется своей отличной игрой на ленточке. Даже без уехавших в расположение национальных команд легионеров защита бело-голубых не выглядела безнадёжно.

В то же время у Марцела Лички всё налажено в нападении. Команда создаёт много моментов и отлично их реализует. Удивительно только, что лучший бомбардир московского клуба минувшего сезона Константин Тюкавин не отметился в двух матчах результативными действиями.

Для форварда это не очень хорошо, но что касается командной игры — это даже отлично! Нападение бело-голубых показывает себя как очень вариативное и разностороннее. Забить, обострить и удивить нестандартным действием способен уже практически каждый. Это часть плодов, которые приносит работа опытного Марцела Лички.

В прошлом сезоне бело-голубые не очень здорово выступили на групповом этапе Кубка России. В текущем розыгрыше турнира они способны показать больше. Марцел Личка не стоит на месте. Он очень требователен. Чех хочет видеть постоянное развитие как команды, так и собственных тренерских качеств.

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, с коэффициентом 1.90. 6 из 11 последних официальных очных встреч закончились именно так. Впрочем, это не показатель. Более важна игра команд в текущем сезоне и вводные данные, с которыми они подходят к грядущему матчу.

«Народная команда» создаёт много моментов, половину транжирит и недостаточно хорошо защищается. У подопечных Марцела Лички всё совсем по-другому. У них отличная игра в нападении и реализация, но не хватает резервов из-за отъезда легионеров, в частности ведущего защитника Фабиана Бальбуэны.

В будущем должно быть проще. Недавно анонсировал своё возвращение в состав полузащитник «Динамо» Луис Чавес — после участия в Кубке Америки в США. Он сказал, что сможет сыграть в матче со «Спартаком».

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» 31 июля 2024 года

У «Спартака» есть хороший потенциал для роста и прогресса. Необходимо только дождаться, когда адаптируется Станкович и будет отлажена качественная игра в защите. «Динамо» смотрится собранно и конкурентоспособно. Единственное — в обоих матчах нового сезона бело-голубые пропустили, и у Лунёва было немало работы. Значит, оборону ещё хорошо бы подлатать. Так или иначе, ожидается яркое дерби с изобилием голов.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.