«Ахмат» — «Пари НН». Адиев знает секрет успеха

А у нижегородцев есть только полное отчаяние. Грозненцы должны обыграть их вполсилы.

31 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Пари НН». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 1.78. Успех нижегородцев оценён в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Пари НН» 31 июля 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч Кубка России «Ахмат» — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Пари НН» (31.07.2024)

Позади матчи 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Начинается розыгрыш Кубка России. 31 июля состоятся четыре встречи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ. В одной из них на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет «Пари НН». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

«Ахмат» встал на тропу прогресса после назначения Магомеда Адиева на должность главного тренера. Он избежал стыков за сохранение прописки в минувшем розыгрыше РПЛ и неплохо начал новый сезон. Клуб сыграл вничью дома с «Краснодаром» (1:1) и на выезде с «Оренбургом» (0:0).

Можно сказать, что грозненцы потеряли очки во встрече с краснодарцами. Они смотрелись предпочтительнее. В гостях у «Оренбурга» играть сложно. Адиев отметил, что пришлось уделять много внимания балансу и не убегать в нападение слишком сильно, чтобы не допустить опасных контратак.

Магомед грамотно руководит командой. Специалист прекрасно знает и чувствует, когда его подопечные могут позволить себе показать остроатакующий футбол, а когда лучше сыграть на контроль и результат. Если бы немного не подвела реализация, грозненцы обыграли бы и «Краснодар», и «Оренбург».

По содержанию игры «Ахмат» начал сезон лучше доброй половины клубов РПЛ. Он быстро адаптировался к пережитым летом изменениям в составе. Нападение грозненской команды не стало смотреться менее опасно без ушедшего на правах свободного агента Мохамеда Конате. И что касается крепости в обороне, то её заметно поприбавилось.

У «Пари НН» наблюдаются обратные процессы. Под занавес минувшего сезона он угодил в чёрную полосу. Команда не без везения сохранила прописку в РПЛ. Пока только не совсем понятно для чего. Есть стойкое ощущение, что она нуждается в перестройке.

В первых двух матчах нового сезона нижегородцы ударили в грязь лицом. В обороне у них образовался проходной двор. «Пари НН» проиграл «Рубину» со счётом 2:4 и ЦСКА, который пока что не нашёл своей игры при Марко Николиче, — 0:3. Его защитники ошибаются непозволительно много.

Саша Илич ещё толком не поработал в клубе из Нижнего Новгорода, но уже начали ходить слухи о его отставке. Руководство «Пари НН» заявило, что эта информация не соответствует действительности. Однако если так и дальше продолжится, увольнение серба долго себя ждать не заставит.

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением, что Илич — первый кандидат на выход в этом сезоне. Он считает, что тренер не продержится даже до сентября. Такие выводы были сделаны из состояния команды и потухшего взгляда наставника. Нижегородцы действительно смотрятся уныло и потерянно.

Поставить на победу «Ахмата» в матче с «Пари НН» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Наставники обеих команд наверняка прибегнут к экспериментам, но даже свежая кровь вряд ли поможет нижегородцам взбодриться и прийти в себя.

У грозненцев отличная атмосфера в раздевалке, а также имеется чёткое представление как выполнять установки главного тренера. У нижегородцев есть только полное отчаяние. Это опасное оружие, но весьма ненадёжное. Один пропущенный мяч — и команда может поплыть.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ахмат» — «Пари НН» 31 июля 2024 года

Строго говоря, «Ахмат» очень хорош. Он расцветает под руководством Адиева. О «Пари НН» того же сказать нельзя. Нижегородцы много пропускают даже во встречах с ещё не нашедшими свою игру в новом сезоне командами. В предстоящем матче их может ждать ещё одно поражение. Такими темпами слухи об отставке Илича быстро станут явью.

Ставка: «Ахмат» победит и тотал больше 1.5 мяча за 2.23.