«Краснодар» — ЦСКА. Николич хорошо влияет на армейцев

31 июля состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — ЦСКА. Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 2.42. Успех москвичей оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 31 июля 2024 года

Аналитики сомневаются, что матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Краснодар» — ЦСКА (31.07.2024)

Позади матчи 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Начинается розыгрыш Кубка России. 31 июля состоятся четыре встречи 1-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «ФК Краснодар» померяются силами «Краснодар» и ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск.

«Краснодар» не выиграл ещё ни одной встречи в новом сезоне. Сначала он уступил «Зениту» (2:4) в матче за Суперкубок России, а затем сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и новичком РПЛ махачкалинским «Динамо» (0:0). Во всех трёх случаях клуб показал некачественную игру.

В просторы интернета просочились слова, которые Мурад Мусаев сказал своим подопечным после встречи с клубом из Махачкалы. Он отметил, что болельщики по делу выражают недовольство игрой и результатами. Тренер подчеркнул, что команда просто не имеет права выступать с таким отношением.

Мусаев считает это непозволительным. Он сказал, что нельзя выходить и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи и выглядеть расслабленными. Тренер взял ответственность на себя, потому что это он не достучался до игроков перед матчем. Но только в этом ли дело?

Настрой — это, конечно, важно, и Мусаев всё сказал по делу. Однако, помимо проблем ментального характера, у чёрно-зелёных есть большие недочёты по рисунку игры. Само конструирование атак вызывает вопросы. Махачкалинское «Динамо» создавало моменты опаснее.

Бо́льшая часть ударов в новом сезоне наносится краснодарцами с острых углов, что значительно снижает шансы забить. Плюс у них совсем не работают стандарты. Есть сомнения, что разнос после встречи с махачкалинским «Динамо» хоть как-то поможет улучшить ситуацию.

У ЦСКА в новом сезоне тоже не без проблем. Он создаёт мало моментов, местами смотрится пассивно и недостаточно хорошо контролирует мяч. У Марко Николича и Алексея Березуцкого многое не получается. Да ещё и Фёдор Чалов, возможно, покидает команду.

И тем не менее армейцы цепляются за результаты. Они сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), хотя должны были проигрывать, а затем разгромили «Пари НН» (3:0). У красно-синих хорошо получается как раз то, что хочет видеть от своих подопечных Мурад Мусаев. Они отменно цепляются за мяч, выигрывают борьбу и неплохо прессингуют.

По самоотдаче к футболистам нет совершенно никаких вопросов. И моментами они пользуются весьма эффективно. Малейшей ошибки достаточно для того, чтобы армейцы повели и, сыграв по счёту, одержали победу. Их оборона очень крепка.

В кои-то веки у армейцев нет важных кадровых потерь. Все ведущие защитники в составе, и вратарская бригада, включая живую легенду — Игоря Акинфеева, в полном порядке. Даже на сборах в Братском кубке красно-синие не пропустили. Они разгромили ОФК (4:0) и «Партизан» (3:0).

Марко Николичу многое нужно исправлять в рисунке и содержании игры ЦСКА, но по настрою к его подопечным не придраться. Что же касается разноса Мурада Мусаева, то далеко не факт, что он поможет. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 3.5 мяча, за 2.16.

Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. В двух других краснодарцы выиграли с минимальным счётом дома. В грядущем матче у «быков» также будет некоторое преимущество в виде поддержки родных болельщиков, но что-то подсказывает, что она не поможет.

У чёрно-зелёных многое стало хуже после того, как случилось увольнение Владимира Ивича и возвращение Мурада Мусаева. Ожидалось, что тренер сумеет вдохновить краснодарцев, но вместо эмоционального подъёма наблюдается упадок.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 31 июля 2024 года

«Краснодар» ещё с прошлого сезона сохранил нестабильность. Многое из того, что приносило плоды, больше не работает. Чёрно-зелёные выглядят очень уязвимо. У ЦСКА тоже мало что получается, но его выгодно отличают цепкость за мяч и результат. Не стоит ждать, что армейцы покажут лучшую игру. Однако увеличить шансы на выход в плей-офф Кубка России они даже в таком виде способны.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 2.16.