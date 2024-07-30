«Ливерпуль» — «Арсенал». Микель Артета испытает Арне Слота

Даже в межсезонье любимые команды не оставляют болельщиков без футбола. 1 августа на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии состоится товарищеский матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры – в 2:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 1 августа 2024 года

Эксперты затрудняются с выбором фаворита. Они предлагают поставить на победу «Ливерпуля» или «Арсенала» с коэффициентом 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Эксперты считают, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.72. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.12. Если забьют обе команды – сыграет 1.59.

Анализ и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» (01.08.2024)

Английская классика обещает подарить болельщикам приятные эмоции уже в ночь на 1 августа. На стадионе «Линкольн Файнешнел Филд» состоится товарищеский матч между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Начало – в 2:30 мск. Вот так неожиданный сюрприз.

Мерсисайдцам нужно привыкать к новому тренеру. Напомним, Юрген Клопп, который навсегда вошёл в историю команды, решился на отставку. Вместо него был назначен Арне Слот. Пока сложно сказать, что нидерландский специалист покажет. До этого он работал с «Фейеноордом», выиграв Кубок и чемпионат страны, а также добрался до финала Лиги конференций.

Но «Ливерпуль» — совершенно другой уровень. Сможет ли он заменить Юргена Клоппа? Как минимум в товарищеской встрече с «Бетисом» у Арне получилось добиться хорошего результата. «Красные» выиграли со счётом 1:0. Автором единственного мяча стал Доминик Собослаи. А передачу ему выдал Салах.

Уже по этому матчу был заметен новый тактический подход. Единственная плохая новость – «Ливерпуль» пока не подписал контракт ни с одним из новичков. Арне Слот отшучивается, что все будут удивлены, если никто не придёт в команду летом. Как раз встреча с «Арсеналом» должна показать, а нужны ли вообще мерсисайдцам усиления.

В прошлом сезоне «канониры» второй раз подряд до последнего вели борьбу за победу в АПЛ. Вновь их опередил «Манчестер Сити». Микель Артета остался в «Арсенале» и сделает очередную попытку остановить гегемонию «Манчестер Сити». Поэтому он обязан использовать по максимуму предсезонную подготовку.

Первый товарищеский матч получился для «канониров» не совсем удачным. Они сыграли вничью с «Борнмутом» со счётом 1:1 в основное время, но выиграли серию пенальти – 5:4. Зато в последней контрольной встрече «Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед» (2:1). Это уже интересно.

После того как Габриэл Жезус сравнял счёт во встрече с «красными дьяволами», долгое время держалось равновесие. Победный мяч был забит лишь на 81-й минуте благодаря точному удару Мартинелли. Теперь «канониров» ждёт куда более сложная проверка на прочность. В отличие от «Ливерпуля», Микель Артета получил усиление. «Арсенал» выкупил контракт с вратарём Давидом Райей и подписал центрального защитника Риккардо Калафьори.

Наверняка будут ошибки в защите, но именно это сделает встречу результативной. Многие футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля» всё ещё отсутствуют из-за участия в международных турнирах за свои сборные. Особенно это касается линий обороны. Поэтому неплохо смотрится ставка на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.94.

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 1 августа 2024 года

Команды готовятся к новому сезону, но в качестве локации выбрали США. Нужно привыкать к разнице во времени и местным стадионам. У «красных» проблем больше, чем у «канониров». Арне Слот вносит свои тактические установки, которые уже работают, но, чтобы к ним притереться, потребуется время. Плюс у обоих клубов отсутствуют важные игроки. Особенно это касается защиты. «Арсенал» в двух товарищеских встречах пропускал по голу. В этот раз по-другому не будет. Поэтому мы ждём от клубов результативности и обмена голами.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.