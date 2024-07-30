«Челси» — «Америка». Энцо Мареска пока только обещает

Когда дойдёт до конкретных действий? Точно не в этом матче.

Даже в межсезонье любимые команды не оставляют болельщиков без футбола. 1 августа на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте состоится товарищеский матч «Челси» — «Америка». Начало игры – в 2:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Америка» 1 августа 2024 года

Букмекеры считают фаворитами «синих». Они предлагают поставить на победу «Челси» с коэффициентом 1.80. Шансы «Америки» оценили в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Эксперты считают, что встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.55. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.36. Если забьют обе команды – сыграет 1.54.

Анализ и прогноз на матч «Челси» — «Америка» (01.08.2024)

Английские клубы решили провести предсезонную подготовку в США. В том числе «Челси», который сыграет с мексиканской «Америкой» на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Встреча начнётся 1 августа в 2:30 мск.

«Синие», как всегда, решили всех удивить. Не дорогостоящими трансферами, так назначением Энцо Марески. Итальянец учился у самого Хосепа Гвардиолы, а в минувшем сезоне вместе с «Лестером» выиграл Чемпионшип. Он вывел «лис» в АПЛ, но решил перебраться в клуб с большими возможностями.

Пока хвалить его не за что. «Челси» в первой контрольной встрече сыграл вничью с «Рексемом» со счётом 2:2. Правда, пропустили «аристократы» оба мяча после больших перестановок в составе. Было сделано 10 замен, после чего соперник вышел вперёд. Благо на 82-й минуте удалось сравнять счёт.

Мареска пообещал, что это начало пути и дальше будет только лучше. Жаль, но его слова были поставлены под сомнение после поражения во встрече с «Селтиком» со счётом 1:4. Повезло, что на 89-й минуте был поставлен пенальти, который реализовал Нкунку. Иначе «Челси» проиграл бы всухую. Кстати, для Кристофера это второй гол в двух товарищеских матчах.

Несмотря на это, Энцо Мареска продолжает настаивать, что из этих неудачных результатов «синие» извлекут выгоду. Хорошо бы, но пока защита команды из Лондона выглядит как проходной двор. Быть может, наставнику просто нужно больше времени. Где-то мы это уже слышали.

Вместе с итальянским специалистом из «Лестера» в «Челси» перебрался перспективный полузащитник Кирман Дьюсбери-Холл. В прошлом сезоне он стал автором 12 голов и 14 результативных передач. Это не единственное усиление.

Главная сложность для «аристократов» в предстоящем матче заключается в том, что «Америка» давно участвует в официальных матчах. Сезон в чемпионате Мексики набрал обороты. «Орлы» сыграли четыре встречи и победили в двух из них. Вряд ли Андре Жардине доволен такими результатами.

Стоит отметить, что «Америка» проиграла только гостевые матчи. Она уступила «Атлетико Сан Луис» (1:2) и «Тигресу» (0:1). Побеждали «орлы» во встречах с «Керетаро» (3:1) и «Хуаресом» (2:1). Три из четырёх игр получились результативными. Есть шансы, что и с «Челси» подопечные Жардине проявят себя в атаке.

В последнем очном матче, который состоялся в 2022 году, «аристократы» победили со счётом 2:1. Не будем изобретать велосипед, а поставим на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча с коэффициентом 1.81. Всё-таки не верится, что Мареска уже успел устранить проблемы в обороне.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Америка» 1 августа 2024 года

Энцо Мареска только обещает сделать монолитную защиту «аристократов», но на деле все становятся свидетелями большого количества пропущенных голов. Для «Америки» это новый вызов. Ещё бы, сыграть с «Челси», пусть и в товарищеском матче, дорогое удовольствие. «Орлы» предпочитают результативный футбол и уж в контрольной встрече точно не будут отсиживаться в обороне. Зрители в Атланте любят зрелище, и оно у них будет.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.81.