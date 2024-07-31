Зрелищное московское дерби и невезение «Краснодара». Экспресс на Кубок России

Сегодня продолжим наблюдать за матчами Кубка России. Нас ждут очень интересные встречи, в числе которых выделяется московское дерби. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.56.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо»

Начало сезона оставило много плохих впечатлений от футбола «Спартака». Он в одну калитку проиграл «Оренбургу» (0:2) и не без проблем победил «Химки» (3:1). Есть большие вопросы к содержанию игры красно-белых. Ими допускается очень много ошибок в простых эпизодах. Даже во встрече с «Химками» неоднократно наблюдалась следующая картина: полузащита и один из защитников «Спартака» не успевают вернуться, у соперника появляется простор для разгона атаки.

«Динамо» начало сезон гораздо увереннее «Спартака». Сначала победило «Факел» (3:1), играя бóльшую часть матча в меньшинстве, а затем обыграло «Локомотив» (3:1). Одним из главных героев встречи с железнодорожниками стал новичок бело-голубых Андрей Лунёв. Он совершил несколько потрясных спасений. Вратарь грамотно руководит защитой, а также выделяется своей отличной игрой на ленточке.

У «Спартака» есть хороший потенциал для роста и прогресса. Необходимо только дождаться, когда адаптируется Станкович и будет отлажена качественная игра в защите. «Динамо» смотрится собранно и конкурентоспособно. Единственное — в обоих матчах нового сезона бело-голубые пропустили, и у Лунёва было немало работы. Значит, оборону ещё хорошо бы подлатать. Так или иначе, ожидается яркое дерби с изобилием голов. Поставим на тотал больше 2.5 мяча за 1.63.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Пари НН»

«Ахмат» встал на тропу прогресса после назначения Магомеда Адиева на должность главного тренера. Он избежал стыков за сохранение прописки в минувшем розыгрыше РПЛ и неплохо начал новый сезон. Клуб сыграл вничью дома с «Краснодаром» (1:1) и на выезде с «Оренбургом» (0:0). По содержанию игры «Ахмат» начал сезон лучше доброй половины клубов РПЛ. Он быстро адаптировался к пережитым летом изменениям в составе. Нападение команды не стало смотреться менее опасно без ушедшего Мохамеда Конате.

У «Пари НН» наблюдаются обратные процессы. В первых двух матчах нового сезона нижегородцы ударили в грязь лицом. В обороне у них образовался проходной двор. «Пари НН» проиграл «Рубину» со счётом 2:4 и ЦСКА, который пока что не нашёл своей игры при Марко Николиче, — 0:3. Его защитники ошибаются непозволительно много. Саша Илич ещё толком не поработал в клубе из Нижнего Новгорода, но уже начали ходить слухи о его отставке.

«Ахмат» расцветает под руководством Адиева. О «Пари НН» того же сказать нельзя. Нижегородцы много пропускают даже во встречах с ещё не нашедшими свою игру в новом сезоне командами. В предстоящем матче их может ждать ещё одно поражение. Такими темпами слухи об отставке Илича быстро станут явью. Предлагаем ставку на победу «Ахмата» за 1.75.

Прогноз на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» не выиграл ещё ни одной встречи в новом сезоне. Сначала он уступил «Зениту» (2:4) в матче за Суперкубок России, а затем сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и новичком РПЛ махачкалинским «Динамо» (0:0). Во всех трёх случаях клуб показал некачественную игру. Бо́льшая часть ударов в новом сезоне наносится краснодарцами с острых углов, что значительно снижает шансы забить. Плюс у них совсем не работают стандарты.

У ЦСКА в новом сезоне тоже не без проблем. Он создаёт мало моментов, местами смотрится пассивно и недостаточно хорошо контролирует мяч. У Марко Николича и Алексея Березуцкого многое не получается. И тем не менее армейцы цепляются за результаты. Они сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), хотя должны были проигрывать, а затем разгромили «Пари НН» (3:0).

«Краснодар» ещё с прошлого сезона сохранил нестабильность. Многое из того, что работало, сломалось. Чёрно-зелёные выглядят уязвимо. У ЦСКА тоже мало что получается, но его выгодно отличают цепкость за мяч и результат. Не стоит ждать, что армейцы покажут лучшую игру. Однако увеличить шансы на выход в плей-офф Кубка России они даже в таком виде способны. Поставим на итоговую победу ЦСКА за 1.95.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в игре «Спартак» — «Динамо» за 1.63.

Ставка 2: победа «Ахмата» в матче с «Пари НН» за 1.75.

Ставка 3: итоговая победа ЦСКА во встрече с «Краснодаром» за 1.95.

Общий коэффициент: 1.63 Х 1.75 Х 1.95 = 5.56.