«Милан» — «Реал». 3:2 с «Ман Сити» вдохновят «дьяволов»

Даже в межсезонье любимые команды не оставляют болельщиков без футбола. 1 августа на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго состоится товарищеский матч «Милан» — «Реал». Начало игры – в 3:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Милан» — «Реал» 1 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мадридцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.30. Шансы миланцев оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.47.

Анализ и прогноз на матч «Милан» — «Реал» (01.08.2024)

Наконец-то пришло время для предсезонной подготовки топовых клубов. Местом проведения своих матчей многие выбрали США. Так, 1 августа на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго встретятся «Милан» и «Реал». Начало игры – в 3:30 мск.

Для «сливочных» это будет второй матч после того, как они стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв дортмундскую «Боруссию» (2:0). 24 июля мадридцы победили «Альбасете» со счётом 3:0. Но придавать большого значения этой встрече точно не стоит. Не тот уровень и большие изменения в составе.

Есть масса предпосылок, что в будущем сезоне «Реал» станет ещё сильнее. Причина кроется в самой громкой сделке этого лета – переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в качестве свободного агента. С таким усилением всем соперникам «сливочных» стоит начинать нервничать и искать противодействие нападающему.

«Милан» в июне объявил о назначении на пост главного тренера Паулу Фонсеки. До этого португалец работал с «Лиллем», но уже знаком с Серией А, ведь ещё до этого руководил «Ромой». Вот только кубков и титулов в сильнейших лигах Европы он не добивался.

«Дьяволы» уже успели поиграть под началом Паулу Фонсеки. Дебют получился очень неудачным. Миланцы уступили с разгромным счётом 2:5 «Роме». И хотя по ударам и атака «Милан» не выглядел хуже, реализация у римлян была куда лучше. В следующей встрече красно-чёрные сыграли вничью с «Рапидом» (1:1).

Оба результата перечеркнула победа в последней товарищеской встрече с «Манчестер Сити» (3:2). 22-летний Лоренцо Коломбо оформил дубль с результативных передач Самуэля Чуквезе. Автором победного мяча стал молодой Марко Насти.

Конечно, в предстоящей встрече мы не увидим многих звёздных игроков, которые до сих пор не присоединились к своим командам после международных матчей. За «Реал» не смогут сыграть Винисиус Жуниор и Родриго. Также не будет Мбаппе. А вот Эндрик уже присоединился к команде. Бразилец понимает, что такие товарищеские матчи – это его шанс.

Вряд ли за «Милан» сыграет купленный в трансферное окно Альваро Мората. Зато наверняка в составе может появиться Алекс Хименес, контракт которого «дьяволы» решили выкупить. Также будет интересно посмотреть, сможет ли удивить в очередной раз Лоренцо Коломбо.

Из-за отсутствия важных игроков нападения в составе «Реала», мы не станем ожидать от «сливочных» результативности. «Милан» провёл больше товарищеских матчей, причём с серьёзными соперниками. В них он показал хороший по результативности и самоотдаче футбол. Постепенно работа Паулу Фонсеки даёт свои плоды. Рекомендуем поставить на индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Милан» — «Реал» 1 августа 2024 года

«Дьяволы» уже испытали себя в матчах с «Манчестер Сити» и «Ромой», а «сливочные» только начинают подготовку к новому сезону. Плюс, у них отсутствует ряд незаменимых футболистов. Потребуется время, чтобы вернуться в игру. Красно-чёрные будут в приподнятом настроении, победив сам «Манчестер Сити». Причём команда Паулу Фонсеки обошлась без своих лидеров. На первые роли вышли молодые игроки. Поэтому в игре с мадридцами ожидаем от миланцев минимум два забитых гола.

Ставка: индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 мяча за 2.00.