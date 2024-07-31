«МЮ» — «Бетис». Время идёт, а проблемы у Эрика тен Хага прежние

Даже в межсезонье любимые команды не оставляют болельщиков без футбола. 1 августа на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум» в Сан-Диего состоится товарищеский матч «МЮ» — «Бетис». Начало игры – в 5:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Бетис» 1 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «красных дьяволов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.10. Шансы «белых» оценили в 3.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.35. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз на матч «МЮ» — «Бетис» (01.08.2024)

Топовые европейские клубы для предсезонной подготовки выбрали США. В одном из товарищеских матчей 1 августа «Манчестер Юнайтед» будет играть с «Бетисом» на стадионе «Снэпдрэгон Стэдиум» в Сан-Диего. Начало встречи – в 5:00 мск.

Минувший сезон в АПЛ был настолько слабым и плохим для «МЮ», что все были уверены в увольнении Эрика тен Хага. Напомним, «красные дьяволы» заняли восьмое место. Нидерландский специалист чудом смог спастись. Всё благодаря победе в финале Кубка Англии. Манкунианцы победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

В итоге Эрика тен Хага не просто не уволили, а продлили с ним контракт до 2026 года. Неудовлетворительные результаты в прошлом сезоне привели к большой активности «МЮ» на трансферном рынке. Уже удалось подписать Джошуа Зиркзее и перспективного Лени Йоро. Не утихают слухи о новых приобретениях в ближайшие недели.

Пока «красным дьяволам» с трудом даётся предсезонная подготовка. Они сразу проиграли «Русенборгу» со счётом 0:1, но реабилитировались в следующей встрече, победив «Рейнджерс» — 2:0. В последнем матче «МЮ» уступил «Арсеналу» — 1:2. Причём Хойлунд открыл счёт уже на 10-й минуте, но затем манкунианцы растеряли это преимущество.

К сожалению для тен Хага, во встрече с «канонирами» Расмус и Йоро получили травмы и были заменены уже в первом тайме. Возможно на итоговый результат повлияло именно их отсутствие. Хотя сам тренер остался удовлетворён выступлением «красных дьяволов». Он рассчитывает на победу в предстоящей игре.

«Бетис» провёл только два матча, готовясь к новому сезону Примеры. Начал клуб с простого, разгромив зальцбургскую «Аустрию» со счётом 5:1. По дублю оформили Пабло Гарсия и Маркос Фернандес Санчес. В последней товарищеской встрече соперник у «белых» был куда сложнее – «Ливерпуль» (0:1). В принципе, назвать неудачей минимальное поражение от такого клуба будет неправильно. Выглядел «Бетис» в целом неплохо.

В минувшем сезоне «белые» не попали в еврокубки, заняв по итогам Примеры лишь седьмое место. Мануэль Пеллегрини сталкивался с большими трудностями, поэтому во время предсезонной подготовки должен залатать все проблемные места клуба, чтобы показать в следующем розыгрыше чемпионата Испании результат гораздо лучше.

Добиться победы в предстоящем матче с «МЮ» вполне реально, учитывая отсутствие большого количества важных игроков в составе «красных дьяволов». К тому же Йоро и Хойлунд получили травмы и участие в игре с «Бетисом» не примут. Подопечные Эрика тен Хага будут ослаблены. В связи с этим ждать голов не стоит. Предлагаем поставить на тотал меньше 3 мячей с коэффициентом 1.90.

Прогноз и ставки на матч «МЮ» — «Бетис» 1 августа 2024 года

«Красные дьяволы» пребывают не в лучшем расположении духа. Часть футболистов ещё не вернулась с международных турниров, плюс в минувшей встрече с «Арсеналом» два важных игрока получили травмы. «Бетис» тоже не в лучшей форме и, судя по всему, выберет тактику, похожую на ту, что использовалась в матче с «Ливерпулем» (0:1). Поэтому не будем ожидать фейерверка голов, а поставим на тотал меньше 3 мячей.

Ставка: тотал меньше 3 мячей с коэффициентом 1.90.