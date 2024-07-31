Без Юргена Клоппа совсем не то. Чего ждать от матча «Ливерпуль» — «Арсенал»?

1 августа состоится товарищеский матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «канонирам». Поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех мерсисайдцев оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.65.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 1 августа 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Ливерпуль» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63. Если одна из команд не забьёт — сыграет коэффициент 2.20.

Анализ и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» (01.08.2024)

Для того чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону, команды проводят товарищеские встречи. 1 августа состоится контрольная игра, в которой померяются силами два клуба английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Арсенал». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

Товарищеские матчи — это не всегда уныло и скучно. «Ливерпуль» и «Арсенал» — одни из сильнейших и самых титулованных клубов Англии. Даже если с обеих сторон последует ротация состава, градус соперничества не должен снизиться. Независимо от обстоятельств у команд всегда хороший настрой на очные встречи.

Мерсисайдцев после почти девяти лет плодотворного сотрудничества покинул Юрген Клопп. Новым главным тренером клуба стал Арне Слот, доводивший «Фейеноорд» до финала Лиги конференций. Больше никаких важных перемен у «красных» летом не последовало.

На вопрос об отсутствии приобретений на трансферном рынке летом Слот ответил, что у «Ливерпуля» и так очень хорошая команда, которая ему действительно нравится. Клопп оставил после себя отлично функционирующий механизм, не требующий коррекций первое время.

Впрочем, под занавес минувшего сезона у многих ведущих футболистов «Ливерпуля», в частности у лучшего бомбардира команда Мохамеда Салаха, наблюдался спад. Ситуация не катастрофична, но определённые трудности в начале сезона у Арне Слота непременно будут.

Под руководством нидерландского специалиста «красные» провели пока только один контрольный матч, в котором победили «Бетис» (1:0). Было видно, что многие игроки находятся не в лучшей форме. Слоту предстоит потрудиться, чтобы привести команду в оптимальные кондиции и наладить подзабытую за лето сыгранность.

«Арсеналу» ничего подобного не требуется. Микель Артета продолжает делать из «канониров» чемпионскую команду. Он достиг огромного прогресса. Золотые медали АПЛ в последних двух розыгрышах ускользнули у его подопечных прямо из-под носа.

В преддверии нового сезона лондонский клуб точечно усилился, подписав защитника «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори. Артета считает его отличным приобретением. В 38 встречах минувшего розыгрыша чемпионата Италии «Болонья» пропустила только 32 мяча — меньше лишь у «Ювентуса» и «Интера». В большой степени это заслуга Калафьори. Защитник очень надёжен.

Занятно, ведь по итогам прошлого сезона «Арсенал» и так пропустил меньше всех в АПЛ — всего лишь 29 мячей. Похоже, Микель Артета намеревается построить неприступную крепость. Если так, то пока что у испанского наставника всё отлично получается.

«Канониры» успели провести уже две контрольные встречи. Сначала они победили «Борнмут» — 1:1 (5:4 пен.), а затем обыграли «Манчестер Юнайтед» — 2:1. «Вишням» лондонцы позволили создать достаточно много моментов у своих ворот, но вот «красным дьяволам» лишнего свободного пространства подарено не было.

К грядущему матчу «канониры» подходят в лучшем тонусе, чем мерсисайдцы. Они уже многое вспомнили из того, что наигрывалось Микелем Артетой ранее. Заключить пари на победу лондонцев можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.

Прогноз и ставки на матч «Ливерпуль» — «Арсенал» 1 августа 2024 года

«Ливерпулю» предстоит привыкнуть к смене тренера и набрать форму. Пока что его игроки в плохом тонусе. «Арсенал» ближе к оптимальному состоянию, плюс он очень здорово усилился. Пусть матч и товарищеский, градус соперничества достаточно высокий. Ждём от подопечных Артеты демонстрацию качественной игры и победу.

Ставка: победа «Арсенала» за 2.40.