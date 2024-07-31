«Динамо» Мх — «Крылья Советов». Кому улыбнётся удача?

Пока самарцы не впечатляют, да и махачкалинцы не до конца освоились с новым ритмом.

1 августа состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.75. Успех махачкалинцев оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Крылья Советов» 1 августа 2024 года

Аналитики уверены, что матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа Кубка России «Динамо» Мх — «Крылья Советов» (01.08.2024)

Позади матчи 2-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги. Начинается розыгрыш Кубка России. 1 августа состоится встреча, которая закроет программу 1-го тура группового этапа Пути РПЛ. На стадионе «Динамо» в Махачкале местное «Динамо» примет «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Дебютант РПЛ в новом сезоне пока что не знает поражений. Он сыграл вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0). В первом матче махачкалинцам довольно сильно повезло. Соперник не реализовал сразу два 11-метровых и нанёс в два раза больше ударов в створ.

А вот встреча с краснодарцами проходила абсолютно на равных. В каких-то моментах у «Динамо» даже было преимущество. Оно создало первый действительно голевой момент в матче. На 15-й минуте Эгаш Касинтура классно протащил мяч в штрафную и нашёл передачей Ражаба Магомедова. Из убойной позиции нападающий пробил в голкипера.

Создаёт «Динамо» моментов немного, как это и полагается одному из главных аутсайдеров РПЛ, ограниченному в резервах. Однако атаки махачкалинцев несут серьёзную угрозу для соперников. У клуба в достаточном количестве классных исполнителей, способных взять игру на себя.

Хасанби Биджиев отладил хорошую командную игру на всех участках поля. Дай специалисту больше ресурсов, и есть уверенность, что его подопечные будут стабильно навязывать борьбу лидерам и преуспевать в различных турнирах.

Качества состава «Динамо», как ни крути, не хватает. Будь в соперниках клубы посильнее и лучше готовые к началу сезона, чем «Химки» и показавший ужасный футбол «Краснодар», так хорошо махачкалинцы сезон не начали бы.

Подопечным Биджиева продолжает улыбаться удача. В грядущем матче они встретятся с командой, которая смотрится в новом сезоне ещё хуже, чем «Краснодар». Сначала «Крылья Советов» разгромно уступили «Зениту» (0:4), а затем проиграли «Ростову» (1:3).

Игорь Осинькин сказал, что встречу с «Зенитом» можно вынести за скобки. И это действительно так. Самарцы не реализовали свои моменты, в то время как соперник безжалостно воспользовался всеми возможностями забить. По содержанию петербуржцы не наиграли на 4:0.

Тем не менее в следующем матче проблемы оборонительного характера никуда не делись. Допускать так много ошибок и пропускать — это просто непозволительно. И опять к подопечным Игоря Осинькина вернулись проблемы с реализацией. Сказался уход Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Игорю Осинькину нужно время на то, чтобы найти новых лидеров, перестроить команду. Пока что она выглядит очень уязвимо. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет «обе забьют», за 2.10. В конце концов, защиты у махачкалинского «Динамо» не такая надёжная, как у «Зенита» и «Ростова».

Для Игоря Осинькина грядущий матч — хорошая возможность исправить плохо функционировавшие в первых двух матчах сезона механизмы. Вряд ли специалист будет слишком много экспериментировать. На данном этапе важно влиться в ритм сезона и подготовить основу ко встрече со «Спартаком» через неделю в РПЛ.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Крылья Советов» 1 августа 2024 года

У махачкалинцев всё хорошо систематизировано. Они способны забить как минимум один мяч, но и сами наверняка пропустят. У «Крыльев Советов» лучше поставлена атакующая игра, чем у предыдущих соперников «Динамо». Самарцев часто подводит реализация и есть серьёзные проблемы в обороне, однако списывать их со счетов определённо не стоит. Игорь Осинькин вылезал сухим из воды и в более сложных ситуациях.

Ставка: обе забьют за 2.10.