Бельгия — США. История с Кейтлин Кларк подстёгивает американок

Команда заряжена доказать, что восходящей звезде пока рано конкурировать за место в составе.

1 августа состоится матч группового этапа Олимпийских игр по баскетболу 2024 года Бельгия — США. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «звёздно-полосатых»: поставить на победу американок с форой (-23.5) можно с коэффициентом 1.95. Успех бельгиек с форой (+23.5) оценён экспертами в 1.85.

Коэффициенты букмекеров на матч ОИ-2024 Бельгия — США 1 августа 2024 года

Аналитики считают, что матч группового этапа ОИ-2024 Бельгия — США не будет результативным: тотал больше 162.5 очка идёт за 1.93, а тотал меньше 162.5 очка — за 1.87. Заключить пари на то, что американки наберут больше 92.5 очка, можно с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз на матч ОИ-2024 по баскетболу Бельгия — США (01.08.2024)

27 июля стартовал главный турнир в иерархии баскетбольного сообщества — Олимпийские игры. 1 августа состоятся четыре матча между женскими сборными. В самой поздней из них померяются силами Бельгия и США. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Женская сборная Бельгии по баскетболу долгие годы являлась одним из главных аутсайдеров. Чаще всего она покидала турниры, даже не доходя до стадии плей-офф. Всё начало меняться в начале ХХI века, в связи с улучшением баскетбольных школ в стране.

Появилось талантливое поколение. Бельгийки здорово выступили на ряде юниорских турниров, а годы спустя начали тащить за основную национальную команду. Сборная Бельгии взяла бронзу на чемпионатах Европы в 2017 и 2021 годах, а в 2023-м выиграла золото.

MVP чемпионата Европы 2023 года была признана Эмма Мессеман. Она стала самым результативным игроком решающей встречи турнира с Испанией (64:58). Бельгийская баскетболистка записала на свой счёт 24 очка и восемь подборов.

Несмотря на старания Мессеман, матч 1-го тура группового этапа ОИ-2024 сборная Бельгии проиграла Германии (69:83). Дело в том, что на Олимпиаду у фаворитов настрой гораздо серьёзнее, чем на чемпионат Европы. И составы куда мощнее.

У сборной США лучшая комплектация. Она настолько хорошо скомпонована, что места в заявке не нашлось даже для суперталантливой Кейтлин Кларк, установившей рекорд студенческого баскетбола NCAA по результативности.

Это разочаровало многих болельщиков. Немало любителей баскетбола смотрят женскую NBA только из-за невероятной Кларк. Ожидалось, что без неё наблюдать за матчами «звёздно-полосатых» будет скучно и неинтересно. Пока что получается наоборот.

Сборную США мотивировало повышение конкуренции за место в составе. Она начала доказывать, что решение тренерского штаба не рушить сыгранность ради популярности является верным. Преследуется другая цель — побеждать!

И обыграли сборную Японии, доминирующую в Азии, «звёздно-полосатые» весьма уверенно — с преимуществом в 26 очков. Это американки только размялись. Дальше будет ещё более сыгранный комбинационный баскетбол с постоянным владением инициативой.

Сборная США выиграла девять розыгрышей Олимпийских игр, 11 чемпионатов мира и ещё четыре чемпионата Америки. Она не знает себе равных. Заключить пари на победу «звёздно-полосатых» в грядущем матче с форой (-23.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Американки уступили всего лишь в 7 из 148 последних матчей во всех турнирах. Бо́льшая часть встреч получилась нерезультативной, но на ОИ «звёздно-полосатые» всегда выкладываются на полную и набирают много очков. Пощады не будет никому.

Прогноз и ставки на матч ОИ-2024 Бельгия — США 1 августа 2024 года

Даже если Бельгия проведёт тщательную работу над ошибками и её главная звезда выдаст лучшее выступление, это не гарантирует ровным счётом ничего. Сборная США — явный фаворит. У неё невероятная глубина состава, сыгранность и техника. Плюс американок подстёгивает история с Кейтлин Кларк. Они доказывают, что больше заслуживают места в основе.

Ставка: победа США с форой (-23.5) за 1.95.