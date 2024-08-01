Экспресс с коэффициентом 7.58: «Шериф» покажет характер, «Аякс» доведёт начатое до конца

Сегодня пройдут ответные матчи второго раунда квалификации в Лигу Европы. Одни команды будут надеяться совершить камбэк, а другие — удержать уже имеющееся преимущество. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.58.

Прогноз на матч «Эльфсборг» — «Шериф»

«Эльфсборг» стал ещё на один шаг ближе к выходу в следующий раунд квалификации, одержав победу со счётом 1:0 в первом матче с «Шерифом». Чемпион Швеции изначально выглядел интереснее по сравнению с соперником. Только проиграв минувший матч первенства «Юргордену» (1:2), «жёлтые» прервали серию из шести побед.

Если у шведского клуба сезон уже начался, то у «Шерифа» всё ещё впереди. С одной стороны, он может спокойно заниматься задачей с выходом в Лигу Европы, а с другой, трудно поддерживать игроков в тонусе. «Осы» в предыдущем раунде с трудом победили «Зирю». Причём первую встречу дома они проиграли, а в ответной на выезде сравняли общий счёт, а победили по пенальти.

Больше похоже на то, что «Шериф» найдёт в себе силы, чтобы не проиграть предстоящий матч. Всё-таки были времена, когда клуб удивлял на уровне еврокубков. Предлагаем поставить на то, что «осы» не проиграют, за 2.60. Но это не значит, что у него есть шансы на проход в следующий раунд. Вероятнее всего, нас ждёт ничья.

Прогноз на матч «Маккаби» П-Т — «Брага»

«Брага» в первом матче с «Маккаби» П-Т сделала то, что было необходимо. «Оружейники» одержали победу с комфортным счётом 2:0. Теперь, на выезде, португальскому клубу остаётся просто не проиграть с разницей более чем в два мяча. С такой задачей можно справиться без особых проблем.

Однако к реализации «Браги» всё-таки остались вопросы после первой встречи. Она нанесла 22 удара в сторону ворот и девять в створ, но забила только два мяча. Либо «Маккаби» П-Т настолько классно обороняется, либо же у атаки «оружейников» есть недостатки.

Вероятнее всего, нас вновь ожидает доминирование «Браги». За счёт создания постоянной угрозы у ворот «Маккаби» П-Т португальская команда может снизить вероятность возникновения моментов в своей штрафной. Поэтому мы считаем, что «оружейники» вновь не пропустят. Поставить на то, что одна из команд не забьёт, можно за 1.80.

Прогноз на матч «Войводина» — «Аякс»

Очень интересную историю могли наблюдать болельщики в первом матче между «Аяксом» и «Войводиной». В первом тайме наблюдалось огромное преимущество клуба из Амстердама. Он нанёс семь ударов за 45 минут, из которых три пришлись в створ. Сербская команда ответила лишь двумя ударами, и оба мимо. Но это не помогло хозяевам открыть счёт.

Во втором тайме «Войводина» как-будто проснулась и заиграла в качественный футбол. Она даже выглядела лучше «Аякса» в нападении, нанесла больше ударов и чаще владела мячом. Дело шло к ничьей, но на 86-й минуте амстердамцы нашли способ забить победный мяч. Теперь им необходимо оберегать минимальное преимущество в счёте.

Не стоит ожидать большого превосходства «Аякса», ведь сербский клуб показал, что умеет огрызаться. Вероятнее всего, нас ожидает спокойная игра в исполнении амстердамцев, по большей части в защите, позволяя сопернику играть. Но красно-белым придётся рисковать, особенно если счёт 0:0 будет держаться до конца встречи. Это может привести к пропущенному голу. Поэтому поставим на победу «Аякса» за 1.62.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Шериф» не проиграет «Эльфсборгу» за 2.60.

Ставка 2: одна из команд не забьёт в матче «Маккаби» П-Т — «Брага» за 1.80.

Ставка 3: победа «Аякса» в игре с «Войводиной» за 1.62.

Общий коэффициент: 2.60 Х 1.80 Х 1.62 = 7.58.