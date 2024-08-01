Марокко – США. Хакими и Рахими застанут американцев врасплох

На Олимпийских играх по футболу наступило время для плей-офф. 2 августа в матче 1/4 финала Марокко на стадионе «Парк де Пренс» будет играть с США. Начало встречи – в 16:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Марокко – США 2 августа 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «Атласских львов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.35. Шансы американцев оценили в 3.05. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.35.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.85. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ОИ-2024 Марокко – США (02.08.2024)

Нас ожидает поистине интригующий матч. На стадионе «Парк де Пренс» определится полуфиналист. Марокко будет играть со сборной США. Ни для одной из этих команд встреча лёгкой не получится.

Групповой этап американцы начали тревожно, проиграв с разгромным счётом сборной Франции – 0:3. Но с остальными двумя командами проблем они не испытали. Более того, побеждали «звёздно-полосатые» уверенно.

Сначала они разгромили Новую Зеландию со счётом 4:1. Пропущенный мяч можно списать на расслабленность сборной США в концовке встречи. Они уже вели с преимуществом в четыре мяча и потеряли концентрацию. Затем американцы победили Гвинею (3:0). Кевин Паредес стал автором дубля.

Джордже Михайлович стал сильным звеном в сборной. Он забил два мяча и сделал один голевой пас на ОИ-2024. В том числе благодаря его активным действиям и энергичной работе «звёздно-полосатые» заняли второе место в группе и вышли в плей-офф. Теперь американцам предстоит продемонстрировать своё мастерство в игре с одной из лучших африканских команд.

Марокко дарит своим болельщикам, да и всем, кто следит за Олимпиадой, потрясающие эмоции. Уже в матче 1-го тура «Атласские львы» совершили сенсацию, победив Аргентину со счётом 2:1. Суфьян Рахими оформил дубль. Никто и подумать не мог, что 28-летний нападающий, выступающий в чемпионате ОАЭ, будет настолько хорош.

Проиграли марокканцы Украине со счётом 1:2, но пропустили очень обидный гол на 90+8-й минуте. Автором единственного гола «Атласских львов» вновь стал Суфьян Рахими. Пусть и с пенальти, но он его уверенно реализовал.

В последней встрече сборная Марокко не спасовала и разгромила Ирак – 3:0. Она была неудержима в нападении, что и вылилось в голы. Суфьян забил четвёртый на ОИ-2024 мяч, также отметился результативной передачей Ашраф Хакими.

Видно, что «Атласские львы» способны на многое. Не стоит всерьёз воспринимать поражение от украинцев, гол от которых был пропущен настолько поздно. Победы в матчах с Ираком и тем более с Аргентиной о многом говорят. Соперники, которых обыграла сборная США, были на порядок слабее.

Все три встречи группового этапа как у Марокко, так и у американцев заканчивались с тоталом больше 2.5 мяча. Предстоящий матч вряд ли получится менее результативным. В качестве итоговой ставки предложим «Марокко не проиграет и тотал больше 2.5 мяча» за 2.90.

Прогноз и ставки на матч Марокко – США 2 августа 2024 года

Нас ожидает очень интересная встреча. Никто не хочет проигрывать на такой стадии. Больше импонирует Марокко, своей качественной игрой, сенсационной победой в матче с Аргентиной и классными выступлениями Суфьяна Рахими. Он будет представлять главную угрозу для ворот американцев. Все шесть матчей обеих сборных получились результативными. Эта не станет исключением, но ближе к победе будут «Атласские львы».

Ставка: Марокко не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.90.